Fabrizio Frizzi con i segni dell’operazione è stato fotografato a passeggio per le strade di Roma. Il conduttore è alle sue prime uscite dopo la grande paura del malore che lo ha colpito meno di un mese fa mentre stava registrando una puntata dell’Eredità.

Il presentatore è ormai tornato a casa da qualche settimana e le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna testimoniano la sua ripresa verso la vita di sempre.

La sorpresa di Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici durante la puntata di La prova del cuoco dello scorso 6 dicembre aveva commosso il pubblico di Rai 1. “Sto bene. Sto meglio”, aveva detto con la sua solita risata dirompente alla sua amica Antonella. Era intervenuto in trasmissione proprio per fare gli auguri a Clerici nel giorno del suo compleanno. Ad annunciarlo era stato Carlo Conti e i due insieme hanno confermato la notizia: dal 15 dicembre Frizzi torna all’Eredità, momentaneamente passata a Conti.

“Facciamo il gioco di squadra. Tra fratelli ci si intende al volo”, aveva aggiunto Frizzi. Visibilmente commossa la padrona di casa, che dopo l’uscita dallo studio di Fabrizio è scoppiata in un pianto liberatorio. “Mi rende felice vedere che stia bene così. Non volevo piangere davanti a lui. Ci siamo tanto preoccupati”.

Ora arrivano gli scatti mentre passeggia per la Capitale con la parte posteriore dei capelli che sta ricrescendo in seguito all’intervento. Dopo la lieve ischemia, per il ritorno definitivo alla quotidianità manca soltanto L’Eredità. Il quiz leader da anni della fascia preserale (ascolto medio in questa stagione del 22.84% e oltre 4 milioni di telespettatori ogni sera) non vede l’ora di riabbracciare il suo “professore”.

Intanto, dalla sua pagina Facebook, Frizzi ha voluto ricordare il suo amico e collega Ivano Balduini. Uno dei più apprezzati autori televisivi, che con lui aveva collaborato a tanti programmi tra cui Per tutta la vita, è morto venerdì 8 dicembre all’età di 62 anni.