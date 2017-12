1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi critica Grand Hotel in un cinguettio su Twitter. Il conduttore è tornato in tv il 15 dicembre: mancava dalle scene dal 24 ottobre scorso, quando era stato colpito da un’ischemia. Per oltre un mese, il presentatore ha scelto di vivere la convalescenza lontano dalle telecamere e dagli obiettivi dei fotografi.

L’unica apparizione pubblica l’aveva concessa alla sua amica Antonella Clerici nel giorno del compleanno, tornando per la prima volta in video a La prova del cuoco.

Nella serata in cui Carlo Conti riaccoglie Fabrizio Frizzi all’Eredità, il conduttore ha affidato a Twitter uno sfogo per le speculazioni che sono state fatte sulla sua salute. In particolare ha puntato il dito contro la rivista Grand Hotel per una presunta intervista in esclusiva concessa e pubblicata sulla rivista. Intervista che si è rivelata una vera e propria fake news.

“Sono tornato. Ero come un apparecchio spento, ora ho premuto il tasto ‘acceso’”, lo “strillo” di copertina di Grand Hotel. Il magazine ha annunciato così le prime parole di Frizzi, parole che in realtà sono in tutto e per tutto false.

Fabrizio Frizzi critica Grand Hotel: il suo tweet

“Senza mancare di rispetto a nessuno, ma per ovvi motivi in questo periodo non ho fatto interviste…”, ha scritto Fabrizio su Twitter. “Chi spaccia un’intervista esclusiva, come Grand Hotel, ha usato fantasia e poca correttezza”.

Un pensiero già condiviso da Fiorello sui social. “Bruttissimo servizio su Fabrizio Frizzi, mancanza di rispetto totale. Non rilanciamo le foto come prima erroneamente avevo fatto. Senza parole”, ha scritto lo showman siciliano contro le immagini pubblicate da Diva e Donna. Anche Luca Bottura, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo, ha cinguettato sui social allo stesso modo: “Non credo nella reincarnazione, ma spero di diventare un piccione di 80 chili solo per farla in testa a chi ha pubblicato le foto di Fabrizio Frizzi malato”.

Senza mancare di rispetto a nessuno, ma per ovvi motivi in questo periodo non ho fatto interviste… chi spaccia un’ intervista esclusiva, come Grand Hotel, ha usato fantasia e poca correttezza. — Fabrizio Frizzi (@FabrizFrizzi) 15 dicembre 2017