Fabrizio Frizzi passeggia con la famiglia per riprendersi dalla malattia che l’ha colpito. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune immagini inedite del conduttore in riabilitazione fisica e psicologica. Il sorriso più amato della tv è apparso in forma dopo la grande paura per l’ischemia che lo ha colpito meno di un mese fa mentre stava registrando una puntata del suo game show, L’Eredità.

Piumino e capo coperto da un berretto blu, il presentatore è stato fotografato mentre cammina per Roma tenendo per mano la moglie Carlotta e la figlia Stella. Gli scatti testimoniano la sua voglia di riprendere la vita di sempre, a partire dai suoi più cari affetti.

Le prime foto dopo la malattia erano state pubblicate nei giorni scorsi dal settimanale Chi. L’abbraccio di Gerry Scotti arrivato a Matrix era invece servito per rinsaldare un legame speciale per un augurio di pronta guarigione. Il suo sorriso, l’elemento distintivo che lo ha reso famoso presso il grande pubblico, è la migliore rassicurazione per tutti gli amici e i telespettatori che hanno seguito con apprensione il decorso del suo malore.

Ora la vita di Frizzi ricomincia: il peggio sembra passato e ormai messo alle spalle. La fase del recupero, una volta dimesso dall’ospedale, è stata vissuta dal conduttore nel totale riserbo. La famiglia ha fatto calare da subito un velo invalicabile per la sua privacy.

Fabrizio Frizzi passeggia con la famiglia: le foto

Con un messaggio di rassicurazione arrivato sui social, Fabrizio ha spiegato: “Combatto per riprendermi. Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura”.

In questi teneri momenti di vita familiare, Frizzi torna alla vita di tutti i giorni. Un segnale positivo, in attesa di rivederlo lì dove sta meglio: al timone di L’Eredità.