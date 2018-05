322 CONDIVISI Condividi Tweet

Filippo Bisciglia e il morbo di Perthes, una sofferenza e una battaglia vinta. Il conduttore del reality Temptation Island, terzo classificato all’edizione 2017 di Tale e Quale Show, ha rivelato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine di aver sofferto di questa malattia degenerativa che interessa femore e anca. “Quando ero piccolo ero affetto dal morbo di Perthes – ha confessato – e non fu un periodo bellissimo della mia vita”.

“Il morbo di Perthes – ha spiegato Bisciglia – è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe. Mi sentivo a disagio: una di quelle sensazioni che ti resta dentro per tutta la vita”.

Le cause di questo morbo sono ancora sconosciute. I ricercatori reputano che la causa scatenante sia un problema vascolare dell’arteria circonflessa femorale che causi ischemia della testa del femore, come ad esempio spasmo vascolare, microtrombosi o microinfarti, specie se ripetuti nel tempo. Secondo il prof Andreacchio, non esiste un trattamento che possa realmente modificare, influenzare il decorso e determinare una guarigione completa della malattia.

Filippo Bisciglia: GF per dimenticare e combattere

Bisciglia, finito in ospedale anche qualche tempo fa in seguito a un brutto incidente, ha aggiunto che lui è riuscito a guarire grazie a un dottore che lo sottopose a una terapia sperimentale. “Mia madre si affidò al dottor Milella – ha detto – che stava sperimentando una nuova cura, molto più lunga, ma che mi avrebbe permesso di non rinunciare alle mie gambe. Grazie a lui sono diventato il primo bambino ad aver sconfitto il morbo di Perthes in questo modo. Fino all’inizio dell’adolescenza sono stato costretto ad andare tutte le settimane a fare i controlli. Poi mia madre buttò tutte le foto che mi ritraevano dai due ai cinque anni. Di quel periodo non ricordo nulla, solo il viso di questo dottore e un grande neo che aveva vicino al naso. Da allora decisi che avrei dovuto dare il massimo in tutte le cose”.