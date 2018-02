194 CONDIVISI Condividi Tweet

Filippo Facci critica Nadia Toffa e la rivelazione fatta dal celebre volto di Le Iene sulla sua malattia. La conduttrice, 38 anni, è tornata in tv due mesi dopo il malore che l’ha colpita all’improvviso e ha raccontato di aver avuto un cancro.

A differenza di molti colleghi, Facci non ha però espresso la sua solidarietà per la iena. Anzi. “Il ‘caso Nadia Toffa’ mi ha suscitato un moto di ripulsa”, ha scritto il giornalista in un editoriale pubblicato su Libero.

“Che cosa ha condiviso, Nadia Toffa? Non una malattia, ma una celerrima avvenuta guarigione. Nei mesi in cui è stata in cura (pochi, un paio) non ha condiviso una parola, mi risulta”, sottolinea Facci. La penna del quotidiano diretto da Vittorio Feltri ammette innanzitutto di considerare Toffa “una pessima giornalista” perché autrice di “servizi che soffiavano su alcune delle campagne più false e smentite condotte negli ultimi anni”. Allineandosi così alle accuse di ipocrisia che l’inviata d’assalto del programma di Italia 1 ha ricevuto.

Tornando alla questione cancro, Facci scrive di “banalizzazione dei malati di tumore” e “messaggio distorto su questo tema”: “Due mesi per accorgersi di avere un tumore, asportarlo interamente, fare una chemio e radioterapia solo preventive (ci fosse qualche cellula ancora in giro) e poi tornare in onda. Come se – eccolo il messaggio – il cancro fosse questa cosa qui, due mesi e una parrucca e via, ‘non siamo malati, siamo guerrieri, chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco’”.

“Lo dico col massimo rispetto per Nadia Toffa ma anche per la storia della mia famiglia, decimata dai tumori: il cancro non è questa specie di rapido pacchetto ospedaliero, breve come un servizio delle Iene – che poi lo è diventato, un servizio delle Iene – con festa mediatica finale”, conclude il giornalista. “Se qualcuno ha tratto coraggio dalla vicenda della Toffa, beh, mi fa solo piacere. Ma questa condivisione-social persino dei tumori (ma guariti) temo possa illudere altra gente malata”.

“Il problema è chi non ha avuto il formidabile culo che ha avuto Nadia Toffa, il problema è chi le chemio e le radioterapie e le recidive le vive da anni. E si nasconde come la Toffa ha fatto solo per due mesi. Ma costui vede e capisce, guardando la tv, che le conduttrici televisive si beccano i tumori e ne guariscono nell’arco di due mesi. Coraggio, bambini paralizzati in un letto da anni: potete farcela, guardate me. Il cancro, e che sarà mai”.