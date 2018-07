45 CONDIVISI Condividi Tweet

Una foto amarcord di Rita Dalla Chiesa ha mandato in tilt i social. La conduttrice ha usato Instagram per postare un’immagine del passato che ha conquistato i suoi follower. Approfittando dell’estate, l’ex volto di Forum ha condiviso con i suoi fan uno scatto vintage di quando, giovanissima, trascorreva le vacanze al mare con la sua famiglia. Simbolo di classe e signorilità, stavolta Dalla Chiesa appare sensuale e conturbante. Ad accompagnare il tutto, la presentatrice ha scritto una riflessione sul passare del tempo.

La foto amarcord di Rita Dalla Chiesa

“Attenzione… capita di invecchiare. Ma è bello lo stesso”, le parole di Rita Dalla Chiesa su Instagram. Un pensiero rivolto a tutte le donne, per spingere ad amarsi sempre nonostante i cambiamenti fisici. Lo scatto ha fatto subito un boom di like e approvazioni. “Mi ricorda Kim Basinger in 9 settimane e mezzo”, scrive un utente, mentre altre fan ricordano che Rita è “bellissima ed elegante, doti che sinceramente trovo che le accomunino ancora” e che “passa la giovinezza ma non la bellezza” perché “un viso bello rimane tale anche in tarda età”.

Rita Dalla Chiesa, Instagram e il boom di like

Dalla Chiesa, che nella prossima stagione televisiva vedremo su Rai 1 al sabato pomeriggio con Marco Liorni ad Italia Sì, ha attraverso un periodo difficile sui social. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice è stata spesso attaccata per essere eccessivamente protagonista in questo momento di dolore, mancando di rispetto a Carlotta Mantovan. Accuse che la presentatrice ha sempre rispedito al mittente. “Ma io non ho paura”, ha scritto in un recente post, bollando i suoi haters come “quattro perditempo sul web”. In quell’occasione, aveva fatto due post su Twitter, uno dedicato alla piccola Stella e uno con una foto risalente a La posta del cuore. Questo scatto ha rimesso le cose a posto, almeno per ora.