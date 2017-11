0 CONDIVISI Condividi Tweet

La frangia di Caterina Balivo ha scatenato i suoi followers sui social network. La conduttrice di Detto Fatto, tornata in tv dopo essere diventata mamma per la seconda volta, ha pubblicato una foto diventata subito virale su Instagram.

Mostrandosi struccata mentre fa colazione, la presentatrice napoletana ha colto l’occasione per chiedere un consiglio ai suoi fan. “Colazione in solitaria, GA [il suo primo figlio Guido Alberto, ndr] a scuola, Cora dorme finalmente perché era un po’ nervosetta, ed io mi sparo un selfie per voi”, ha scritto.

“Intanto la frangia cresce… taglio oppure no?”, ha concluso. L’hashtag #caterinasecrets ha animato gli utenti arrivati sul suo account Instagram. Se qualcuno la ama così com’è ritenendola bellissima anche senza trucco e con la sua ciotola di noci e melograno, c’è chi ha colto subito la sua sfida.

Leggendo i commenti giunti al selfie di Balivo, la maggior parte dei followers la vorrebbe con un look diverso. “Anche io ho fatto questo errore prima… Ho tagliato una frangia e mi è diventato un incubo!!! Per favore, non tagliarla”, le risponde Cintia. Stessa sensazione di Valentina, ma per motivi diversi: “Stai bene con la frangia, però le belle facce vanno scoperte, vanno viste… Quindi lasciala crescere”.

Alcuni ritengono il taglio di Caterina anonimo, altri dicono che questo hairstyle la invecchia, altri ancora le consigliano di tagliare la frangia per sembrare ancora di più una ragazzina. Non poteva mancare l’hater di turno, ovviamente.

“Non sei una bella…”, scrive un utente. “Sei un bel tipetto ma devi farti guidare nei look perché da sola eccedi ancora un pochino nel campano truzzo. Hai avuto un buon cervello però! In poche vantano la tua posizione sociale ovviamente derivata dal tuo matrimonio (non per Detto Fatto)”. Cosa succederà allora se davvero Detto Fatto trasloca su Rai 1?

…colazione in solitaria, GA a scuola, Cora dorme finalmente perché era un po’ nervosetta, ed io mi sparo un selfie per voi… e intanto la frangia cresce… taglio oppure no? #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 7 Nov 2017 alle ore 00:37 PST