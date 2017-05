1 CONDIVISI Condividi Tweet

Rapporto tormentato quello tra Gabriel Garko e la chirurgia estetica. In occasione dell’intervista concessa a Piero Chiambretti su Canale 5, l’attore ha rivelato le difficoltà vissute dopo le critiche al suo aspetto fisico e sul sospetto di un massiccio ricorso a botulino e “ritocchini” fatti al viso. Lo scatto delle polemiche venne diffuso sul web dopo l’apparizione del divo durante una puntata dell’Arena di Giletti, dove risultava con gli zigomi molto pronunciati.

“L’invidia fa stare male, ma dopo Sanremo, che è stata un’esperienza forte, ho imparato a farmi scivolare le cose cattive addosso. Mi sono dato una bella spalmata di olio d’oliva!”, ha raccontato a Matrix. “Ho capito che non è colpa mia se la gente si sofferma a guardare l’involucro e non il contenuto. Per una foto, fake, di me sul web, dove sembravo molto gonfio ho sofferto molto. Ho trascorso cinque giorni davvero molto difficili e ho fatto una pulizia totale degli amici. Sui social spesso ti massacrano gratuitamente”.

Gabriel Garko e la chirurgia estetica: la verità dell’attore

“Se non fosse per il mio aspetto non sarei qui, ma ho cercato di coltivare anche altro, il mio corpo è la mia azienda quindi lo curo, ma non mi sono mai rifatto niente”, ha poi specificato Garko, reduce dai numeri controversi di L’onore e il rispetto. Il sex symbol ha giustificato i gonfiori del volto con l’uso massiccio di farmaci fatto per curare i suoi problemi alla tiroide. Fake news che riguardano spesso anche il suo rapporto con la fidanzata Adua Del Vesco: “Siamo molto innamorati nonostante escano molte notizie su di noi. È divertente leggere di tutto, ogni tanto che ci siamo lasciati… Un giorno infatti, l’ho chiamata chiedendole: ‘Ma siamo ancora insieme?’”.