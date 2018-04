1 CONDIVISI Condividi Tweet

Gabriel Garko nasconde il volto a Ballando con le Stelle e genera mistero nel pubblico del dance show di Rai 1. Se l’attore ha suscitato ammirazione per stile, eleganza e sensualità mostrate in pista, ai telespettatori non è sfuggito che il divo delle fiction non ha mostrato per tutto il tempo la parte destra della sua faccia. “Hai rischiato di darmi buca perché non stai ancora bene e invece alla fine sei venuto”, gli ha detto Milly Carlucci.

Gabriel Garko nasconde il volto a Ballando con le Stelle

Ecco il motivo di questa stranezza: Garko si è sottoposto a un’operazione e ha ancora la faccia gonfia. Nonostante la giustificazione, il pubblico sui social si è scatenato, alludendo ad un intervento di chirurgia estetica. Così l’attore ha dovuto intervenire sul suo profilo Instagram per svelare l’arcano: “Ho avuto un intervento causa cisti non estetico” – ha scritto – “e comunque ho avuto il coraggio di andare in tv anche se sapevo di essere ancora gonfio”.

Le polemiche però non sono finite qui. Quando la giudice Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Garko di partecipare alla prossima edizione del programma, Gabriel si è lasciato andare a una battuta che ha fatto cadere il gelo in studio. “Vuoi dire che dovrei ballare invece di fare l’attore?”, ha risposto. “Io da piccolo dovevo fare il ballerino, ma mi avevano dato una bambina brutta e cicciona!”.

Gabriel Garko: Ballando con le Stelle a tutta gaffe

Un’uscita che non è andata giù a molti spettatori. “Caro Garko, la ballerina che ti hanno dato da bimbo era brutta e cicciona… chissà che donna fantastica è oggi. Tu invece eri e resti un cretino”: questo il tono dei commenti arrivati. Così l’attore ha chiesto ufficialmente scusa scrivendo: “Scusatemi tutti per la frase sulla cicciona… voleva solo essere una battuta su un pensiero che avevo avuto quando avevo 6 anni. Non è un pensiero che ho oggi. Ammetto di essermi espresso male”.