Geppi Cucciari testimonial Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. In occasione del 13 maggio, la conduttrice promuove l’Azalea della Ricerca, la raccolta fondi che in 3700 piazze italiane contribuisce a migliorare la ricerca su prevenzione e cura dei tumori femminili. “Ce l’abbiamo avuti tutti qualcuno che il cancro se l’è portato via”, ha raccontato Cucciari in un’intervista a Vanity Fair. “Cerchiamo di ricordare cosa si può fare per evitare a noi e ai nostri amici di ammalarci di cancro, o almeno scoprirlo il prima possibile”.

Geppi Cucciari testimonial Airc

“Ho detto cancro, possiamo chiamare le cose col loro nome, così l’affrontiamo a viso aperto”, ha spiegato Geppi. “È finita l’epoca del brutto male o male incurabile, sono meno incurabili di un tempo e gli avversari vanno descritti per quello che sono. Condividiamo insieme uomini e donne alcune regole perché non vogliamo dire solo no al colesterolo. C’è solo una cosa che può più delle cure rispetto alle malattie e si chiama prevenzione”.

Cucciari ha voluto fornire pochi ma essenziali consigli, senza mai perdere l’ironia che la contraddistingue. “Alimentarsi correttamente, non fumare, limitare alcool, indicazioni utili per tante altre problematiche, stress, allergie, cellulite, gambe alla Sora Lella, ventre da sblusare, ginocchia alla zuava e secchezza delle fauci”. Per le donne, “dal debutto dell’amore bisogna effettuare il pap test. Se siete positive al papilloma Hpv, una bella visita all’otorinolaringoiatra, perché gli scritti sono importanti, ma anche a volte gli orali… Non entrerei nel dettaglio… Dai 50 in poi una mammografia ogni due anni che fa sempre un po’ meno male dei tacchi a Capodanno”.

Geppi Cucciari oggi: volto della lotta al cancro

La comica suggerisce agli uomini una visita dall’urologo, anche se “voi quando avete 36.7 di temperatura, chiamate la mamma, eppure se fosse toccato a voi partorire ci saremmo estinti”. Tuttavia, c’è un motivo: “la visita può sembrare insidiosa, indugiante, introspettiva, però guardate, andateci, perché magari scoprite qualcosa di voi che non sapete”.

Solo nel 2017, in Italia, a 65.800 donne è stato diagnosticato un tumore alla mammella o agli organi riproduttivi. I tumori ginecologici, invece, l’anno scorso hanno colpito nel complesso 15.800 pazienti. Cucciari si unisce ad altre personalità del mondo dello spettacolo, da Miriam Leone a Carolyn Smith, che si sono mosse in prima persona per sottolineare l’importanza della prevenzione. Ecco l’elenco delle piazze per festeggiare con Airc la Festa della Mamma.