Gessica Notaro risponde ai legali di Tavares in uno dei momenti più commentati e discussi dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. L’ex Miss, concorrente del talent show di Rai 1, era stata accusata dai legali dell’uomo che l’ha sfregiata di spiegare con troppi dettagli le sue cicatrici. Con i suoi comportamenti, “viene il sospetto che si voglia determinare un coinvolgimento emotivo pubblico e un naturale influenzamento giudiziario”, avevano scritto gli avvocati di Tavares (condannato a 10 anni per l’aggressione e a 8 anni per lo stalking, in attesa dell’Appello) in una lettera al Resto del Carlino.

Gessica Notaro risponde ai legali di Tavares

Secondo gli avvocati Riccardo Luzi e Alessandro Pinzari, “i diritti processuali e inviolabili dell’individuo, quale è Tavares, sono di rango notevolmente superiore a quelli dell’audience televisiva”. Gessica Notaro, però, non ci sta. Al termine della sua esibizione, un valzer ballato con Stefano Oradei sulle note di Celeste, l’ex Miss ha voluto replicare. “Non starò zitta, continuerò a parlare per le donne che non ci sono più e per le donne che sono chiuse in casa e non hanno la forza di reagire. Non continuate ad insistere perché più mi dite di tacere, più continuerò a parlare: è una promessa”, ha detto.

Gessica Notaro oggi: tutti con lei

Milly Carlucci ha voluto intervenire in prima persona per supportare Gessica. “Gessica è un simbolo, una speranza per tutte le donne oggetto di violenza”, ha dichiarato in diretta. “Non ci vogliamo occupare di processi, però la settimana scorsa c’è stata una lettera che accusava Gessica di usare il programma per suscitare un’ondata emozionale nel pubblico. Gessica porta in faccia i segni e li porterà per sempre; io, Milly Carlucci, e tutto lo staff di Ballando con le Stelle, siamo con Gessica”.

Il supporto di Cristina Ich è andato addirittura oltre. Dopo aver ballato un charleston in coppia con Luca Favilla, la ragazza ha preso la parola e ha detto: “Un messaggio per l’avvocato di Gessica (intendeva gli avvocati di Tavares, ndr): Fu*k off!”. Immediate le proteste di Carlucci per la volgarità della protesta. Ich ha poi fatto un passo indietro: “Scusami Milly, non mi sono resa conto, ma le voglio molto bene”. L’esibizione di Gessica Notare è disponibile su RaiPlay.