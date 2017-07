0 CONDIVISI Condividi Tweet

In occasione della super festa di compleanno per celebrare i 90 anni, Gina Lollobrigida sfida Sophia Loren. Una rivalità complice e spietata, che dura da cinquant’anni. Alimentata a colpi di fisico da “maggiorata” dal dopoguerra ad oggi. Furono loro le due massime icone dell’esplosività anni Cinquanta, insieme a Pampanini e Mangano.

Per il party da diva della Lollo, via Condotti è stata allestita con un red carpet lungo 200 metri e una scultura che celebra la sua carriera.

Inevitabile, tra le tante domande che sono state poste alla star, la querelle con la collega Sofia Scicolone. Con lei, a dirla tutta, il rapporto non è mai stato buono. “Lei e i suoi addetti stampa hanno iniziato questa rivalità con me: è stato davvero noioso”, aveva raccontato nel 2015 a Vanity Fair.

“Noi siamo diverse, abbiamo percorso carriere completamente diverse. Io volevo essere un’artista più di ogni altra cosa. Volevo una carriera ad alto livello”. Loren ha invece dichiarato di essere più dotata (fisicamente) di Gina, la quale ha replicato senza mezzi termini. “Sophia poteva interpretare una contadina, ma non una signora”.

Gina Lollobrigida sfida Sophia Loren: le sue parole

Ora che ha 90 anni, ha risolto la battaglia con Javier Rigau e ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, si è lasciata andare. “Non ho mai cercato di rivaleggiare con nessuno, io ero la numero uno. Tutto quello che ho avuto me lo sono costruito da me, senza l’aiuto di nessun produttore. Ho fatto tutto da sola”, ha raccontato.

Evidente la frecciatina con obiettivo il marito di Loren, il potente produttore Carlo Ponti. “La nostra rivalità? Il solito giochetto Coppi-Bartali, Callas-Tebaldi”, ha specificato al Corriere della Sera. “Quando poi ho iniziato a vedere che nel cinema non c’era più la qualità, il ruolo di attrice cominciò ad andarmi stretto”. Non a caso è diventata scultrice, cantante e fotografa: un sex symbol immortale e a tutto tondo.