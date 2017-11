96 CONDIVISI Condividi Tweet

Giulia De Lellis con i soldi della vittoria al GF Vip vuole riscattarsi. L’inquilina più amata e odiata della Casa, che si è scagliata spesso e volentieri contro Alfonso Signorini e Ilary Blasi ed è finita nell’occhio del ciclone per le sue scioccanti dichiarazioni sui gay, ha in mente un gesto che potrebbe spiazzare tutti i suoi detrattori.

Non a caso, mentre il giorno della finale del reality si avvicina, la fidanzata di Andrea Damante si è lasciata andare a questa sorprendente confessione.

La determinazione di Giulia è nota a chi la segue dai tempi di Uomini e Donne. Anche perché si è direttamente intrecciata con i dolori della sua vita privata. La sua adolescenza è stata complicata dalla separazione dei genitori ma anche dalla perdita dell’amata zia nel terremoto di Amatrice. Determinata e dal carattere volitivo, nonostante le cadute di stile è sempre andata avanti con caparbietà e grinta. Ora è intenzionata a fare lo stesso anche all’uscita dal programma Mediaset.

Secondo il regolamento del GF Vip, il montepremi ammonterà a 100 mila euro, 50 dei quali andranno in beneficenza ad un’associazione scelta dal vincitore. De Lellis, prima finalista certa del reality, sembra avere già le idee chiare.

Cosa farà Giulia De Lellis con i soldi della vittoria al GF Vip?

Giulia vuole donare parte della vincita alla LIFC, la Lega Italiana Fibrosi Cistica. Proprio all’interno della Casa, De Lellis ha rivelato la triste storia di una ragazza di nome Mimmi a cui era molto legata, scomparsa dopo aver lottato con questa malattia. Michol, detta Mimmi, era una 16enne di Torvaianica morta il 12 agosto scorso.

Giulia ne aveva già parlato davanti alle telecamere per cercare di aiutarla a raccogliere i fondi necessari alla ricerca. Mimmi era una giovane molto intraprendente che, nonostante la malattia e i continui ricoveri, non si era mai data per vinta. “Lei ha donato anche i suoi occhi e con quelli ha salvato quattro persone”, ha spiegato l’ex corteggiatrice, portando alla luce un aspetto di quei drammatici giorni di cui pochi erano a conoscenza.