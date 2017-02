0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chiamata sul palco degli Academy Awards a premiare il miglior regista, Halle Berry agli Oscar 2017 ha fatto parlare di sé più per il suo look che per la statuetta consegnata a Damien Chazelle. L’attrice, 51 anni il prossimo agosto e un Oscar vinto nel 2001 per la sua interpretazione in Monster’s Ball, ha sorpreso tutti presentandosi con questo outfit alquanto particolare.

Nonostante lo splendido abito Versace, un vistoso hairstyle – ovvero una chioma visibilmente asimmetrica di riccioli ribelli – ha fatto sì che in pochi minuti iniziassero a comparire i primi meme sul web. L’ironia si è scatenata immediatamente per questo curioso look “fuzzy”. Si passa così dai commenti sulla donna seduta dietro di lei in platea – “Non sembra molto contenta…” – agli accostamenti più bizzarri, da Tina Turner a Maradona.

Halle Berry agli Oscar 2017: look massacrato sul web

Un utente su Twitter la paragona all’orso capellone Hair Bear del cartoon Hanna-Barbera Napo orso capo, mentre altri pensano piuttosto alla versione afroamericana di Annie o Barbra Streisand. Ovviamente non poteva mancare il parallelo con I Simpson, nello specifico con il personaggio di Telespalla Bob. Infine, c’è chi avanza un’ipotesi fantascientifica: Halle si sta preparando al ruolo di una Kazon in Star Trek!

Halle Berry's hair looks like she's playing a Kazon on #StarTrek #Oscars pic.twitter.com/VHaXaDfPPx — Duncan Noel Campbell (@Duncan_Noel) 27 febbraio 2017

Halle Berry a fool for that shit, looking like a black Annie pic.twitter.com/zLOumQOesW — I Respect Women (@NiggaDaNinja) 27 febbraio 2017

…Ma Telespalla Bob e Halle Berry vanno dallo stesso parrucchiere?! #Oscars #SkyCinemaOscar pic.twitter.com/jI19GuLvVI — Lady Charlotte (@GoLadyCharlotte) 27 febbraio 2017