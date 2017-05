106 CONDIVISI Condividi Tweet

Brutto infortunio per Licia Colò. La conduttrice amica degli animali è stata vittima di un incidente domestico che avrebbe potuto rivelarsi più grave del previsto. Volto da sempre legato alla documentaristica di viaggi e natura, la presentatrice tv ha rischiato grosso. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale, ha voluto tranquillizzare i fan. “Amici miei buona giornata. Oggi sono felice perché sono ancora con voi”, ha scritto.

“Domenica sera ho fatto una brutta caduta scivolando sullo skatebord di mia figlia (non ci stavo andando) e ho sbattuto la testa”, ha raccontato. “Pensavo di essermela davvero rotta, invece mi è andata bene. Dopo 48 ore la botta è passata dalla fronte all’occhio e sembro un dalmata, ma passerà presto. La vita è bella, e ogni volta che succede qualcosa di brutto voglio ricordarlo”.

Infortunio per Licia Colò: il post su Facebook

Immediati sono arrivati oltre 2mila commenti d’augurio per una pronta e serena guarigione. Licia ne ha bisogno. Fino alla fine di giugno, infatti, sarà in onda ogni domenica alle 15.20 su Tv2000 con Il mondo insieme. Il suo contenitore domenicale accompagna i telespettatori da una parte all’altra del globo attraverso immagini e racconti di chi il mondo lo conosce davvero. Il programma rappresenta un vero luogo d’incontro, di aggregazione, di scoperta e di partecipazione di persone “normali” che fanno cose “speciali”.

Lo sfogo di Licia Colò sulla Rai è ormai alle spalle, sebbene ancora amaro. D’altronde eleganza e brio sono sempre stati il suo stile. Nonostante tutto, l’addio a Kilimangiaro dopo sedici anni è stato duro da digerire. Colò non ha rimpianti. Come i viaggi “lenti” che scorrono in studio, è sempre alla ricerca di novità. Tra queste, i social e la comunicazione diretta con il pubblico. Licia è molto presente sul web, quando deve raccontare il mondo e anche quando deve raccontare se stessa.