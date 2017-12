53 CONDIVISI Condividi Tweet

L’inviata di Quinta Colonna Nausica Della Valle ha trovato la fede ma ha perso la testa. Intervistata dal telepredicatore Chuck Hall, la giornalista televisiva ha rivelato di essersi lasciata alle spalle il suo passato omosessuale grazie all’intervento divino.

Sull’emittente neocon TCI Televisione Cristiana, la giornalista si è definita “ex attrice, ex omosessuale, ex bulimica-anoressica ed ex allergica a tante cose”, poi ha raccontato la sua conversione.

Il programma Mediaset regala sempre chicche incredibili come il malore a Quinta Colonna del capo dei vigili di Nola che ha sconvolto lo studio del programma di Rete 4. Ora tocca a Della Valle premere sul tasto dell’assurdo con le sue dichiarazioni. “Una mattina ero a casa e ho detto: ‘Signore, voglio studiare la parola, spirito santo aiutami perché non so da dove iniziare’”.

“Lui mi parlò con voce udibile, mi disse: ‘Io sono maschio e femmina e ho creato l’uomo e la donna, e quindi tutto ciò che al di fuori delle mia creazione è un inganno del principe della menzogna, Satana”, ha aggiunto. “Mi fidanzavo con i ragazzetti, ma pensavo sempre alle donne”, ha poi spiegato.

Inviata di Quinta Colonna Nausica Della Valle gay-free

“Cominciai a leggere che Dio aveva abbandonato a passioni infami uomini con uomini, donne con donne, li aveva abbandonati al loro traviamento. Il termine è forte ma personalmente mi ha toccato leggere che l’omosessualità era un abominio agli occhi di Dio. Mi toccò molto quella parola dura, forte. Ma io avevo bisogno di quella scossa”.

La “conversione” è arrivata grazie ad una profeta di Miami (!) che le ha detto: “Tu avrai un ministero di liberazione e il Signore ti userà potentemente dove ti ha liberata”. Da allora, “il Signore mi ha liberata all’istante dall’omosessualità”. E dal buon senso. Il video dell’intervista è disponibile sul sito ufficiale di TCI Televisione Cristiana.