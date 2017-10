0 CONDIVISI Condividi Tweet

Isabella Ferrari racconta la malattia rara che ha superato con forza e determinazione. L’attrice, negli ultimi anni presente in tanta fiction tv e tornata al cinema con La vita oscena del marito Renato De Maria, ha confessato il suo calvario a Io Donna del Corriere della Sera.

Tutto è cominciato per caso, un giorno come tanti altri. “Una mattina mi sono svegliata e non sentivo più le gambe. Così è iniziato un percorso di paura, dolore, impegno per cercare una diagnosi. E di speranza che non si trattasse di un male mortale”, ha rivelato.

“Qualche anno fa era mortale. Oggi, si guarisce. Ma all’inizio, non si capiva che cosa avessi. Si tratta di una malattia rara, di cui non dirò il nome per evitare che le persone vadano su Internet a cercarla. Io l’ho fatto ed è servito solo a darmi più angoscia. Le informazioni sul web non sono mai aggiornate”.

Ferrari ha ammesso che è stata decisiva la sua famiglia e la loro costante presenza. “Ho sentito la fragilità e insieme la forza di affrontare la malattia”, ha detto. “La paura l’ho vissuta attraverso gli occhi degli amici, di mio marito, dei miei tre figli. La forza, invece, era lì. Ho portato avanti la vita, impegnandomi a esserci in casa, coi figli, a sorvegliare cosa mangiavano. Il fare non mi ha fatto pensare”.

“So qual è il momento in cui sono stata più coraggiosa”, ha infine confessato. “Ero traballante sulle gambe, ma senza dire nulla, sono andata a Telethon su Rai 1, per raccogliere fondi per la ricerca. Io prima faccio, poi penso. E dopo, pensandoci, mi sono fatta tenerezza. Avevo sentito di dovermi spendere per una buona causa e anche ora è solo per chiedere sostegno alla ricerca che racconto cosa ho passato. Perché, all’inizio, ho cercato i grandi nomi senza trovare una cura, poi la terapia era nell’ospedale sotto casa”.