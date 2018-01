0 CONDIVISI Condividi Tweet

Jane Fonda ha avuto un tumore della pelle e l’ha confessato nel corso della presentazione di Grace and Frankie. Icona dell’impegno politico di Hollywood, ex guru della forma fisica e diva dalla bellezza senza tempo, l’attrice ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento per rimuovere una lesione dal labbro inferiore.

Alla presentazione della quarta stagione della serie Netflix che la vede protagonista con Lily Tomlin, si è presentata con una benda che ha incuriosito tutti i presenti. “Voglio solo spiegare perché ho questa medicazione”, ha subito specificato.

“Mi è stato appena rimosso un cancro della pelle”, ha ammesso. Proprio qualche ora prima, Fonda, che ha compiuto 80 anni lo scorso 21 dicembre, aveva parlato dell’operazione in un’intervista radiofonica con Howard Stern. “Sì, mi hanno fatto una biopsia, andrà tutto bene”, aveva dichiarato. La diagnosi, secondo l’attrice, potrebbe essere quella di carcinoma basocellulare, la forma più comune di tumore della pelle.

Un male che ha colpito un altro divo di Hollywood: Hugh Jackman. L’attore australiano si è sottoposto a ben cinque interventi al naso e oggi la prevenzione è la sua missione. Nel 2010 a Fonda era invece stato diagnosticato, durante un controllo di routine, un cancro al seno. Fortunatamente, allo stadio iniziale.

Jane Fonda ha avuto un tumore della pelle: le sue parole

Jane era stata subito sottoposta ad un intervento di mastectomia parziale nel novembre dello stesso anno. La star, con Robert Redford a Venezia 74 per presentare Le nostre anime di notte, aveva parlato della malattia nel 2013, ospite di Oprah Winfrey.

“La malattia è stata un buon test per me perché avevo sempre sostenuto di non aver paura di morire. Ed è stato così”, aveva raccontato. “Sento che il cancro mi ha unita a una grande famiglia di donne, di milioni di donne che lo hanno affrontato”.