Jane Seymour su Playboy a 67 anni è il simbolo della bellezza di osare. Con una serie di scatti per la storica rivista, l’attrice dimostra che il fascino è senza tempo. Ha aperto le porte di casa al fotografo Aaron Feaver, che l’ha immortalata tenendo ben in mente un concetto: l’età non è un ostacolo quando ci si sente (e si è) ancora belle.

Classe 1951, Seymour ha spento le sessantasette candeline proprio lo scorso 15 febbraio. Ex signora del West e Bond Girl (era Solitaire in Agente 007 – Vivi e lascia morire con Roger Moore), è alla terza apparizione in carriera sulle pagine del famoso magazine. Ma allora erano il 1973 e il 1987.

“Sono entusiasta di poter finalmente condividere con tutti voi le fotografie e l’intervista che Playboy ha fatto in casa mia”, ha scritto Jane su Instagram. Nell’intervista concessa a Rebecca Haithcoat, l’attrice si racconta così: “Mi sento più bella e sensuale adesso rispetto a quando ero più giovane, perché all’epoca non sapevo nemmeno cosa significasse, mentre ora mi sento a mio agio nella mia pelle, come diceva sempre mio padre. Aver vissuto tutto questo tempo ti dà una libertà enorme”.

“Ricevere dei complimenti è sempre molto lusinghiero perché in genere a quest’età una donna diventa invisibile! Quando sei giovane, pensi solo a farti ammirare, ma adesso io non sto cercando di provare niente a nessuno né di convincere qualcuno a guardarmi”.

Oltra ad una ricca e variegata carriera professionale (prossimamente la vedremo con Robert De Niro nella commedia War with Grandpa), Seymour ha avuto quattro mariti e altrettanti figli. Di recente ha rivelato di essere legata da ben quattro anni al regista David Green. “La gente mi dice: ‘Sei come una Fenice’. No, rispondo io. Ho soltanto avuto mia madre come figura modello”. La mamma di Jane, Mieke, era un’infermiera olandese che fu prigioniera di guerra durante il secondo conflitto mondiale.

“Tutti noi affrontiamo delle sfide. Il nostro istinto naturale deve essere quello di aprire il cuore e non abbatterci. Dobbiamo sempre fare qualcosa per aiutare il prossimo. Serve a guarirci. Quando lo facciamo, siamo come un magnete. Come la luce per le lucciole”. Come tante star di Hollywood stanno imparando a fare (Sharon Stone oggi ne è un esempio), la bellezza esteriore ed interiore non ha età.