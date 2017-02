86 CONDIVISI Condividi Tweet

Jennifer Aniston agli Oscar 2017 ha fatto impazzire tutta Hollywood. L’attrice, 48 anni e un fisico mozzafiato, è stata accompagnata dal marito Justin Theroux e per il party di Vanity Fair dopo la cerimonia, ha scelto un lungo abito nero dall’ampia scollatura e dal profondo spacco sulla sinistra. Sensuale ma sempre con estrema eleganza: il vestito era griffato Atelier Versace.

Ma non solo. La Rachel di Friends ha abbinato alcuni gioielli dal valore complessivo di 10.7 milioni di dollari. Una mossa per accentuare l’effetto scintillante dell’abito. Gli orecchini con 100 carati di diamanti, firmati Lorraine Schwartz, hanno un valore di 9.5 milioni di dollari mentre l’anello di diamanti da 20 carati, provenienti da Golconda, ha un valore di 1.2 milioni di dollari.

Super Jennifer Aniston agli Oscar 2017

La Aniston è salita sul palco del Dolby Theatre per presentare il tributo di Hollywood agli artisti recentemente scomparsi come il compianto Bill Paxton, morto sabato notte a 61 anni. Un omaggio – non privo di gaffe clamorose da parte dell’Academy – che ha molto emozionato Jennifer, la cui voce è stata preda di una profonda emozione. Ecco il video del suo intervento.