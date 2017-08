9 CONDIVISI Condividi Tweet

Jennifer Aniston sulle presunte gravidanze alimentate dai media è chiara: sono soltanto speculazioni. Gossip e paparazzi sono ossessionati dal corpo delle star e l’attrice ha bollato questo giornalismo come fortemente diseducativo.

Intervistata dal magazine Glamour, l’ex Rachel di Friends, 48 anni, ha ribadito quanto già espresso in passato con una lettera aperta ai tabloid per smentire l’arrivo di un figlio. “Penso che il problema siano i tabloid e i gossip che analizzano il corpo umano e lo dividono in categorie”, ha dichiarato.

“I giornali sono abituati a prendere foto e ricamarci sopra una storia”, ha specificato. “Se hai mangiato un boccone in più o sei un po’ gonfia, appaiono subito circoletti e frecce attorno al tuo stomaco, alludendo alla gravidanza. Non è così, è semplicemente il mio corpo”. Aniston si è scagliata contro il body shaming, il ciclone di commenti offensivi, sarcastici e velenosi, su chi si mostra “troppo grasso”, “troppo magro” o semplicemente ha un corpo che non corrisponde ai parametri imposti dalla società.

“Credo che la foto migliore di me sia quella con una mano sulla pancia e la didascalia ‘Finalmente incinta!’”, ha aggiunto ironica. La maternità, per l’attrice, è una faccenda privata, che riguarda soltanto la coppia. “Nessuno ha il diritto di giudicare le scelte di qualcun altro”, ha detto. “Nessuno sa quello che succede oltre le mura domestiche di una famiglia, che abbia o meno dei figli. È una sfera sensibile e delicata da affrontare. O almeno lo è per me”.

Le parole di Jennifer Aniston sulle presunte gravidanze

“Nel nostro mondo le donne si misurano dal loro aspetto e da quanti like hanno su Instagram”, ha ribadito. “È già abbastanza difficile essere una giovane donna, o un giovane uomo, che cresce e cerca la propria identità, figuriamoci con l’intero internet che si intromette. Perché stiamo insegnando questo alle ragazze? È incredibilmente dannoso”.

Il suo messaggio finale rivolto a tutte le donne è lo stesso che aveva già espresso al magazine Vogue. “Se stai passeggiando per strada e per sbaglio mostri un capezzolo, il tuo ventre è gonfio o il tuo peso non è quello che vorresti, non preoccuparti: sei perfetta come sei!”.