La star delle soap Jessica Falkholt in fin di vita: l’attrice australiana, 29 anni e famosa per essere stata nel cast di Home and Away, è rimasta vittima di un tragico incidente d’auto. Falkholt stava viaggiando con la famiglia (madre, padre e la sorella Annabelle, 21 anni) nei pressi di Ulladulla, nel New South Wales.

All’improvviso un’auto ha perso il controllo e ha invaso la corsia che percorreva la vettura della famiglia Falkhout, colpendola frontalmente. Nello schianto i genitori di Jessica e Annabelle sono morti sul colpo. La polizia ha poi estratto le due ragazze dalle auto in fiamme.

Ora le sorelle sono ricoverate in condizioni critiche. Per papà Lars, 69 anni, e mamma Vivian, 60, non c’è stato nulla da fare. Dopo lo scontro è morto anche l’uomo alla guida dell’altra macchina, un 50enne australiano. Le indagini dovranno accertare se abbia perso il controllo dell’auto perché al telefono mentre guidava.

Il 2018 doveva essere l’anno della consacrazione per Jessica Falkholt. Molto popolare in patria per il personaggio di Hope Morrison nella soap Home and Away, aveva lasciato la serie di Seven Network per dedicarsi al cinema. Una scelta coraggiosa perché la soap è la seconda più longeva e popolare della televisione australiana. Tuttavia, come molti illustri colleghi, da Chris Hemsworth e Tammin Sursok, Jessica si era conquistata l’esordio a Hollywood.

Jessica Falkholt in fin di vita: chi è l’attrice australiana

Falkholt è stata scelta come protagonista di Harmony, film sci-fi romance che vede nel cast anche un’altra ex Home and Away, Tessa James. Ma non solo. Jessica aveva già finito di girare il tv movie Bite Club, poliziesco nel quale ha affiancato Pia Miller, Todd Lasance, Deborah Mailman e Dominic Monaghan. Ora le sorelle Falkholt sono in prognosi riservata al St George Hospital. Sui social, colleghi, fan e amici continuano a inviare loro messaggi di forza, solidarietà e sostegno.

