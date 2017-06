1 CONDIVISI Condividi Tweet

John Travolta prega per Olivia Newton-John affinché possa guarire dal cancro. Colleghi ed amici di vecchia data, Danny e Sandy di Grease non hanno mai smesso di frequentarsi. Ora che l’attrice e cantante australiana sta combattendo il cancro al seno, Travolta le fa sapere che lui c’è.

Newton-John, 68 anni, ha annunciato di essere costretta ad annullare il nuovo tour per tornare a lottare contro il tumore. Lei si è detta fiduciosa, batterà il cancro. E per fortuna, oggi come ai tempi di You’re the One That I Want, non è sola.

“Olivia è un essere umano incredibile e una grande fonte di ispirazione per milioni di persone”, ha fatto sapere a People l’attore che ha interpretato il suo Danny. “Se uniamo i nostri pensieri affinché possa andare tutto per il meglio, lei – ne sono sicuro – lo sentirà e le sarà d’aiuto. Tutti noi la amiamo e lei ama noi”.

Travolta, 63 anni, non ha mai abbandonato l’amica Olivia. Dal 1979 ad oggi, i due si sono spesso ritrovati per reunion e celebrazioni del musical cult. Inoltre, nel 2012, hanno inciso insieme il brano I Think You Might Like It per il disco natalizio This Christmas.

John è diventato anche amico di John Easterling, il secondo marito di Olivia. Proprio alla rivista People, la cantante aveva rivelato che Travolta li aveva invitati a cena a casa sua per vedere Grease, che Easterling non aveva mai visto. “Ci ha inviato perché voleva conoscere John”, ha raccontato. Poi hanno finito per consumare il dessert sulle note di Hopelessly Devoted to You. “Ogni volta che ci penso mi viene da ridere. Sembra un film e invece è successo davvero!”

Con un sostegno di questo tipo, Olivia tornerà di sicuro a cantare verso la fine dell’anno. Più forte di prima.