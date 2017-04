Per la quinta volta, Julia Roberts è la donna più bella del mondo. Il magazine People ha organizzato un sondaggio tra i lettori della rivista, che si sono espressi senza mezzi termini: la star di Pretty Woman e Erin Brockovich, 50 anni il prossimo 28 ottobre, batte tutte le altre. L’attrice ha conquistato la copertina del settimanale statunitense dopo le cover spot del 2010, 2005, 2000 e 1991.

La Roberts ha dovuto superare una concorrenza a dir poco agguerrita. Dal 2010 ad oggi, la palma della più bella era andata a Jennifer Aniston (2016), Sandra Bullock (2015), Lupita Nyong’o (2014), Gwyneth Paltrow (2013), Beyoncé Knowles (2012) e Jennifer Lopez (2011). Lanciato nel 1990, il contest ha visto trionfare alla prima edizione Michelle Pfeiffer, ma soltanto Julia detiene il primato delle cinque vittorie complessive.

“Sono molto lusingata”, ha detto l’attrice a Jess Cagle, caporedattore di People. La diva è riuscita a fare meglio persino dell’amico e collega George Clooney, eletto due volte dalla rivista l’uomo più sexy del mondo. “Lo scriverò nella cartolina d’auguri di Natale che manderò ai Clooney quest’anno”, ha scherzato la Roberts. Il merito di questo riconoscimento lo ha attribuito soprattutto al marito Danny Moder, con cui è sposata da 14 anni, e ai loro tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus e Henry. Alla soglia dei 50 anni, per lei il meglio deve ancora venire: “In questo momento penso di essere al top”, ha rivelato. Difficile darle torto.

Our favorite pretty woman #JuliaRoberts is PEOPLE's World's #MostBeautiful Woman — for the record fifth time! https://t.co/LuHlCkaONA pic.twitter.com/x9vr2kjR2Z

— People Magazine (@people) 19 aprile 2017