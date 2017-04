6 CONDIVISI Condividi Tweet

Eletta per la quinta volta la donna più bella del mondo dal magazine People, Julia Roberts svela i segreti del suo benessere. L’attrice, vincitrice del premio Oscar nel 2001 per la sua performance in Erin Brockovich di Steven Soderbergh, compirà 50 il prossimo 28 ottobre. Tre volte mamma e felicemente sposata dal 2002 con Daniel Moder, una delle star più pagate e amate di Hollywood ha un sorriso che incanta e una bellezza senza età, coltivata con uno stile di vita sano e corretto.

E pensare che, a suo dire, quando era agli inizi, prima del clamoroso successo di Pretty Woman, si sentiva “insignificante” perché troppo alta e magra rispetto alle sue più avvenenti e prosperose colleghe. Spaventata dal ricorso alla chirurgia estetica, Julia ha più volte dichiarato di non voler ricorrere a bisturi e ritocchini. A lei bastano pochi accorgimenti per conservare felicità e buona salute, fisica e mentale: ecco quali.

Julia Roberts svela i segreti del suo benessere

Innanzitutto, una dieta ricca di frutta e verdura biologici a chilometro zero e nessun cibo spazzatura come merendine e snack. In secondo luogo, sveglia presto, lunghe passeggiate e palestra per 90 minuti cinque volte a settimana, un allenamento che include yoga, step e pilates. Ogni tanto pratica qualche giorno di detox, bevendo soltanto liquidi ad alto contenuto di fibre e vitamine. Infine, quando le riprese di un nuovo film sono alle porte, pratica la dieta speciale della personal trainer Kathy Kaehler: la domenica prepara tutte le cene della settimana, in modo da ridurre a zero le tentazioni quando mangia fuori casa. Ma più di ogni accorgimento, ciò che la rende il sorriso più dolce ed eterno di Hollywood è l’amore del marito Dan, come ha raccontato proprio a People: “Ogni giorno mio marito entra dalla porta ed è come un sogno ricorrente. Mi trovo a pensare: ‘Ah, è tornato da me’”.