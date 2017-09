35 CONDIVISI Condividi Tweet

In un’intervista al magazine Cosmopolitan, Kate Walsh racconta il tumore al cervello che l’ha colpita nel 2015. L’attrice, celebre per il personaggio di Addie Montgomery in Grey’s Anatomy, ha rivelato per la prima volta la sua vita tra set, visite, flebo e referti medici.

“Le parole ‘tumore al cervello’ non erano mai state nel mio Zeitgeist”, ha spiegato Walsh. “Sono andata a fare una risonanza magnetica, e capisci che è grave quando non ti fanno neanche aspettare. Era come ‘Ehi, il radiologo vuole vederti’. E la dottoressa ha cominciato a dirmi: ‘Beh, sembra che lei abbia un tumore cerebrale molto considerevole’. Appena ho sentito quelle parole, ho abbandonato il mio corpo”.

Walsh, che ha lasciato Grey’s Anatomy al termine della terza stagione quando è diventata la protagonista dello spin-off Private Practice, aveva associato i primi sintomi alla menopausa. “Ero così esausta che potevo bere cinque tazze di caffè e mi sentivo ancora sveglia”, ha raccontato l’attrice, 50 anni. “Poi ho iniziato ad avere difficoltà cognitive. Come un’afasia, ma non era soltanto il fatto di non essere in grado di trovare le parole. Perdevo il filo dei discorsi e non riuscivo a completare le frasi: è stato allora che mi sono davvero preoccupata”.

Dopo la risonanza magnetica, l’attrice ha affrontato subito l’operazione. “Avevo un cancro di oltre 5 centimetri, come un piccolo limone nel cervello che mi causava un bel po’ di danni come gonfiori e forti mal di testa”, ha confessato. Nonostante abbia interpretato un chirurgo in tv, il giorno dell’operazione era piena di paura.

“Le persone pensavano che essendo stata la dottoressa Montgomery per oltre dieci anni e avendo passato più tempo sul set di un ospedale che a casa mia, mi sarei sentita più a mio agio. In realtà sono una gran fifona. In ospedale, mi sono sentita come una bambina di sei anni”.

L’operazione, la terapia e l’aiuto di medici e familiari sono stati fondamentali per Kate. “Dopo la malattia, ho voluto passare più tempo con la mia famiglia e i miei amici”, ha detto. “Voglio lavorare solo su progetti che amo, con persone a cui voglio bene. Voglio viaggiare, essere utile, fare tutte quelle cose che senti davvero di fare”. Da allora, Walsh è diventata con l’amico e collega Patrick Dempsey testimonial di Cigna e si batte per la prevenzione alla malattia.

I joined @Cigna on their mission to get everyone in for an annual check-up. Yup, EVERYONE. #GoKnowTakeControl #ad pic.twitter.com/8yoH3mc17n — Kate Walsh (@katewalsh) 17 settembre 2017