0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le innumerevoli polemiche per la vicenda di Vanessa Incontrada criticata ai Wind Music Awards, la guida su come ottenere il fisico di Michelle Hunziker e, soprattutto, l’arrivo ufficiale della stagione marittima, viene fuori anche la dieta di Milly Carlucci – e i suoi annessi complessi e insicurezze sul suo corpo.

La dieta di Milly Carlucci e la sua confessione sui suoi vecchi complessi adolescenziali

La presentatrice di Ballando Con Le Stelle ha dichiarato alla redazione del quotidiano La Provincia di Como il suo segreto per mantenersi in forma e ‘sopravvivere’ alla giungla dello showbusiness, che sembra accanirsi di più con un genere che con l’altro: ”

“Io lavoro in tv, non posso prendere peso, devo sempre essere così. Un uomo può avere la pancia, pochi capelli. A una donna non è concesso nessun difetto. Perché non metto la minigonna? Perché non ho le gambe e neanche l’età“.

Un vero e proprio generale di ferro che dichiara di voler mantenere una certa sobrietà: tuttavia nella dieta di Milly Carlucci sono previste anche piccole effrazioni. E lei stessa ad ammetterlo:

“Sgarro con i biscotti di pastafrolla e il cioccolato. Ma poi al lavoro porto petto di pollo e verdure nel portapranzo“. La sua attenzione all’aspetto estetico viene anche da un passato di adolescente ‘complessata’ a causa di quella che era la moda del momento:

Il fisico di Milly quand’era adolescente e il passaggio all’età adulta con una nuova attitudine

“Io sono una sportiva. Non ho le gambe secche e ho il seno. Quando ero giovane andavano di moda quelle piatte, e io soffrivo perché le magliette non cadevano dritte. Ma poi ho imparato. Ognuno deve valorizzare quello che ha. Non deve passare il tempo a demolirsi perché non sopporta qualcosa del proprio aspetto fisico, deve concentrarsi su quello che ha di bello. Ognuno ce l’ha”.