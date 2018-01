422 CONDIVISI Condividi Tweet

Luca Capuano racconta la malattia della moglie, l’attrice Carlotta Lo Greco. L’interprete di Edoardo Monforte in Le tre rose di Eva ha parlato per la prima volta della dura battaglia che i due hanno dovuto affrontare nel 2017.

Il 2 gennaio scorso, infatti, a Carlotta è stato diagnosticato un linfoma tra il cuore e la pleura. Una diagnosi improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. L’armonia della famiglia sembrava ormai compromessa, invece i rapporti non hanno fatto altro che rinsaldarsi.

“Carlotta ha attraversato mesi di fatica e di dolore”, ha spiegato l’attore a margine dell’ultima puntata di Le tre rose di Eva 4. Prima la chemioterapia, poi la radioterapia. Sempre insieme, a farsi forza l’un l’altra. “Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi. È stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto”.

La battaglia per ora è vinta, come testimoniano le foto postate da Lo Greco sul suo account Instagram. “Adesso so di avere una moglie tosta”, ha detto Capuano. “La consideravo fragile. Ora ho conosciuto una donna che non ha mai mollato”.

Intervistata da Grazia insieme al marito, l’attrice ha spiegato che, al momento della diagnosi, la sua paura più grande era quella di lasciare soli i figli, Matteo e Leonardo. “Non volevo crescessero senza la loro mamma”, ha ammesso. “Oggi ho cose che prima non avevo: la gioia di essere qui. Adesso, la vita la vedo e la sento ovunque mi giri”.

La coppia ha festeggiato il 2018 postando uno scatto tenero d’intimità domestica: al caldo, sotto le lenzuola. “L’anno scorso a quest’ora era un dramma che tuttora, se mi impegno a ricordare piango ancora e penso al mare, a quanto è bello vivere ogni secondo come se fossi per la prima volta al mondo!”, il commento di Carlotta.