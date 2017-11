9 CONDIVISI Condividi Tweet

L’anno scorso ci ha incantato nei panni di Luisa Spagnoli e la dolce storia dei Baci Perugina, da poco l’abbiamo rivista al cinema al fianco di Massimiliano Gallo in ‘Veleno’: adesso è il tempo di ammirare Luisa Ranieri testimonial di Estée Lauder con una campagna che vuole combattare gli stereotipi sulle donne.

Luisa Ranieri testimonial di Estée Lauder: le foto della campagna e il messaggio che l’attrice diffonde

“Ogni giorno è una pagina bianca da scoprire”, recita lo spot pubblicitario della celebre marca di cosmetici internazionale, che quest’anno ha scelto la bella attrice partenopea per promuovere, in Italia, una formula particolarmente idratante dei loro prodotti.

La decisione di rivolgersi proprio alla moglie di Luca Zingaretti ha, proabilmente, a che vedere con il fatto che non rappresenta solo un’artista ed un’apprezzata interprete di ruoli cinematografici e televisivi, ma anche una mamma e una persona di cuore, legata alla sua famiglia e ai suoi amici. Insomma, un perfetto simbolo della ‘Slasher Generation’, ovvero persone che sanno coltivare mille interessi in equilibrio con la loro iperattività con i figli, caratterizzate da una buona dose di energia, creatività e voglia di affermarsi.

Ecco quindi i due video con Luisa Ranieri testimonial di Estée Lauder, uno spunto per tutte le donne che vogliono esprimere la loro vitalità al massimo, che non si stancano di raggiungere traguardi e che hanno sempre l’attitudine che il meglio deve ancora arrivare e, per l’appunto, “ogni giorno è una pagina bianca da scrivere”.

Guarda il video di Luisa Ranieri in versione donna in carriera e mamma ai fornelli

Ogni giorno è una pagina bianca da scoprire

I fan sembrano aver apprezzato molto questo mini-racconto della vulcanica attrice, che nelle scene ci appare in veste lavorativa, di mamma in cucina e di imprenditrice di sé stessa. Un bel messaggio per una bella testimonial!