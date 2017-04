397 CONDIVISI Condividi Tweet

Pasqua amara per una delle cantanti italiane più amate al mondo: doloroso lutto per Laura Pausini, che ha perso la nipotina Francesca, di appena tre anni. La bambina, figlia di sua cugina Roberta, era affetta da una rara malattia genetica, la Sindrome da delezione 1p36, un’anomalia cromosomica che nel suo caso, le aveva portato una grave forma di epilessia. I funerali si sono svolti nella Collegiata di Solarolo, in provincia di Ravenna.

“Buonanotte mia piccola aliena”, aveva scritto su Facebook la madre Roberta, che sull’esperienza della malattia della figlia aveva aperto un blog e poi scritto un libro. Una favola dedicata a tutti i bambini “diversi” e ai loro genitori, nella quale Francesca era diventata la piccola aliena proveniente dal pianeta 1p36. Una mamma “che ha inventato una favola per raccontare una malattia che alla fine non è stata niente altro che la loro vita quotidiana”, ha scritto Laura nell’ultimo saluto alla piccola.

Lutto per Laura Pausini, è morta Francesca

“Questa Pasqua lascia un vuoto gigante nel mio cuore e in molte persone della mia famiglia”, il post della cantante su Facebook. “Ho una cugina straordinaria, una donna coraggiosa, una mamma per sempre. Sono molto commossa perché non riesco ad immaginare il suo dolore, mi sento come se volessi respirare e non so come si fa. Non posso immaginare come possa essere per lei. Buon Viaggio piccola Aliena Bellissima”.