La madre di Andrea Bocelli ha raccontato l’infanzia difficile del figlio a Domenica In. Ospite di Cristina Parodi, Edi Aringhieri – interpretata da Luisa Ranieri nel biopic La musica del silenzio – ha rivelato diversi dettagli e aneddoti sul passato di Andrea. Sia per quanto riguarda la vita privata che la sua incredibile carriera musicale.

Il passaggio più toccante dell’intervista è stata la ricostruzione dei mesi in cui i medici le consigliarono di interrompere la gravidanza. Successe tutto all’improvviso, dallo spettro di un aborto ai primi giorni a Lajatico, paese della campagna toscana. Qualcosa di imprevedibile e inaspettato.

“Mi ricordo quando mi dissero: abortisci, tuo figlio sarà cieco”, ha raccontato Edi. Perché tutti conoscono la voce di Andrea, le sue canzoni, le interpretazioni di famose arie liriche, la sua popolarità internazionale. Meno però si conosce della sua vita privata (come quando è stato salvato dalla dipendenza dalla moglie Veronica) e del percorso che lo ha portato al successo in palcoscenico.

Aringhieri ha ripercorso quel terribile periodo: “Arrivai in ospedale a causa di forti problemi al ventre”, ha detto. In quel momento le dissero che Andrea sarebbe nato con un glaucoma congenito, che lo avrebbe reso ben presto cieco. La sua vita si prospettava essere una battaglia fin dai suoi esordi. Ma la mamma del tenore racconta anche di quando, in un ospedale di Torino, il figlio “conobbe un uomo russo grande amante della musica sinfonica, che ascoltava tutto il giorno durante il suo ricovero”.

Il racconto toccante della madre di Andrea Bocelli

Fu allora che il tenore si rese conto di essere ammaliato da quel genere, arrivando persino a non rendersi conto di trovarsi in una clinica. “Non si ricordava più di essere in cura, era affascinato dalla musica”, ha spiegato Edi.

“Ho voluto raccontare questa storia per dare forza alle famiglie che affrontano situazioni simili a quella vissuta da me e dalla mia famiglia”. L’intervista di Cristina Parodi è disponibile su RaiPlay.