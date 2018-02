91 CONDIVISI Condividi Tweet

La foto di Manuela Arcuri in topless postata sui social dall’attrice è stata un trionfo assoluto. Soprattutto dopo che la showgirl ciociara, 41 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, era stata accusata di pesanti interventi di chirurgia estetica e “digitale”. Ritocchi che gli utenti del web non le avevano perdonato.

Stavolta Manuela si è presentata al naturale, stesa su un lettino da massaggio ad acqua di un centro estetico. Nell’immagine che spopola sui social, indossa soltanto un paio di slip. Una ripresa in stile Kim Kardashian che è stata molto apprezzata dai fan, a differenza di quanto accaduto soltanto un paio di mesi fa.

Quando aveva usato troppo Photoshop in alcuni scatti postati durante il periodo delle feste natalizie, Arcuri era stata letteralmente massacrata dai suoi follower. Tantissimi i commenti al vetriolo e gli inviti ad essere più naturale che erano arrivati sul suo profilo.

Ora l’attrice ha deciso di mettere in mostra il suo fisico senza filtri. I suoi ammiratori hanno elogiato in particolare i suoi piedi. Mamma del piccolo Mattia di tre anni e mezzo e sposata felicemente con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela ha promesso che si non sarebbe più spogliata né per la tv né per i calendari che l’hanno resa celebre.

Manuela Arcuri in topless: la foto su Instagram

Il suo impegno televisivo più recente è stato a Sabato italiano, show di Rai 1 nel quale ha partecipato come ospite. Prima di allora, soltanto il ruolo da giurata a Miss Italia.

“Relax in un lettino caldo ad acqua! È fantastico… lo avete mai provato?” ha scritto postando la sua foto su Instagram. Tra un commento d’elogio e l’altro (“Gli anni passano ma tu stai sempre al top”), c’è chi fa ironia (“Sei bellissima anche color Hulk”) e chi “lamenta” la pubblicità gratuita alla beautyque promossa con lo scatto. Quel che è certo è che a 41 anni, Arcuri fa ancora parlare di sé.