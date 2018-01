250 CONDIVISI Condividi Tweet

L’accusa è precisa: Manuela Arcuri usa troppo Photoshop. Per questo motivo uno scatto postato sui social dall’attrice scatena i suoi followers. La star ciociara, 41 anni compiuti oggi, ha cominciato l’anno nuovo come peggio non poteva: un pesante intervento di “chirurgia digitale” che gli utenti del web non hanno perdonato.

Usando il celebre programma di fotoritocco (o un’applicazione simile), Arcuri è finita subito nell’occhio del ciclone. La foto è stata pubblicata nel giorno dell’Epifania e ha scatenato chiunque sia passato dalla sua pagina.

Lo scatto incriminato non si faceva mancare nulla: collo da quadro di Modigliani, pelle di porcellana, occhi grandi e un ovale che sembra disegnato a matita. Non a caso, a poche ore dal post, il profilo Instagram dell’attrice era piano di commenti al vetriolo e inviti a essere più naturale.

Sommersa da una valanga di critiche, Manuela ha deciso di cancellare questa foto. Ha davvero bisogno di Photoshop per risultare bella? Questa la domanda che tanti suoi followers le hanno rimproverato. In realtà basta tornare indietro al 22 dicembre per notare che l’attrice non è nuova ai fotoritocchi.

Mamma del piccolo Mattia e sposata felicemente con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, proprio qualche mese fa Arcuri ha dichiarato che non si spoglia più né per la tv né per i calendari che l’hanno resa celebre. Il suo impegno televisivo più recente è stato a I soliti ignoti, show di Rai 1 nel quale ha partecipato come ospite. Prima di allora, soltanto il ruolo da giurata a Miss Italia.

Il tutto senza mai rinunciare ad un ritocco digitale, che si rivela un vero e proprio disastro. Cosciente che i profili luminosi usati l’hanno resa innaturale, Manuela si è rifatta sotto con un altro post in cui posa struccata (ma non così naturale) prima di andare a letto. Ecco la differenza tra gli due scatti.

