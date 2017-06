50 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier per la prevenzione del cancro al seno. La conduttrice è stata ospite di IEO per le Donne 2017, evento organizzato a Milano dall’Istituto Europeo di Oncologia. Come Miriam Leone, la presentatrice ci ha messo la faccia. All’appuntamento annuale delle donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore, dedicato quest’anno a Umberto Veronesi, ha raccontato un’esperienza personale. Un episodio che l’ha profondamente segnata, vissuto sulla sua pelle.

“Ho conosciuto Umberto Veronesi quando lavoravo a Domenica In e capitava che ci occupassimo dei progetti dell’Airc”, ha detto durante il suo intervento. “Una volta, prima della trasmissione, eravamo in camerino e stavamo preparando velocemente l’intervista. Io lo guardo, alzo la maglietta e gli dico: ‘Professore, me la fa una visita?’. Mi ha scambiato per una matta, ma ricordo che ogni volta mi raccomandava di fare la mammografia”.

“Ed è così che il medico che mi seguiva un giorno mi ha detto che dovevo farmi operare. Una situazione sospetta che andava chiarita. In lacrime, chiamo Veronesi. Mi vede anche il figlio Paolo e si decide di non operare, ma di fare un approfondimento dal quale è emerso che l’intervento non era necessario. È andato tutto bene, ma ho passato brutti momenti”.

Il suo appello alla prevenzione è ancora più urgente proprio perché ne ha sempre sottovalutato l’importanza. All’evento sono intervenute anche Lella Costa, Monica Guerritore e Mara Marionchi, il cui intervento autoironico e dissacrante è stato particolarmente apprezzato. “Guarire è stato un colpo di culo, perché dire fortuna mi sembra poco”, ha spiegato. “Ho avuto la ‘fortuna’ di avere il tumore in tarda età, penso alle donne più giovani, la loro situazione è peggiore e provo dispiacere. Cerco di aiutarle, dico stronzate, che certe volte aiuta”. Ieo ha creato per questo motivo il Women’s Cancer Center. Una realtà multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna, che si occupa del prima, durante e dopo il cancro.