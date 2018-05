342 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Bocci ricoverato in ospedale a Perugia: grosso spavento per l’attore e per sua moglie Laura Chiatti. Il Domenico Calcaterra di Squadra antimafia – Palermo oggi è arrivato nella struttura sanitaria con la febbre molta alta e i dottori hanno deciso di trattenerlo per accertamenti nel reparto di Malattie Infettive. La sua assenza ad Amici aveva provocato grande preoccupazione tra i suoi fan. Uno stato d’allerta al quale Marco ha voluto rispondere in prima persona.

Marco Bocci ricoverato in ospedale: ecco come sta

Non sembra esserci qualcosa di particolarmente grave per Bocci, assistito come sempre da Laura Chiatti, moglie e madre dei suoi due figli a due anni dal loro matrimonio avvenuto a pochi mesi di distanza dal loro primo incontro. L’attore, ancora in ospedale, ha postato un video “per non creare inutili panici”, come ha scritto lui stesso su Instagram.

“Allora ragazzi, tutto ok, sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto alla grande”, ha spiegato Bocci abbracciato a Chiatti che ha confermato: “Tornerà presto alla grande, tranquilli”. L’hashtag che ha accompagnato il video, accolto subito da centinaia di commenti, è eloquente: Non esiste curva dove non si possa sorpassare. Tantissimi i messaggi di sostegno giunti dai suoi followers, che gli hanno augurato di rimettersi in sesto al più presto. “Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna!”, hanno sottolineato diversi utenti.

Marco Bocci: Amici 17 resta ancora in forse

Non si sa ancora se Bocci potrà prendere parte alla prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 12 maggio. Nella diciassettesima edizione del talent di Canale 5, l’attore fa parte della Commissione Esterna del Serale insieme ad Alessandra Amoroso, Simona Ventura, Heather Parisi, Giulia Michelini ed Ermal Meta. La febbre l’aveva già costretto a saltare la serata di sabato 5 maggio.