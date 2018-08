171 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Carta in ospedale ci stava “rimettendo le penne”. Il cantante è stato ricoverato all’inizio dell’estate e ha subito un’operazione allo stomaco. Su di lui si erano subito scatenate le peggiori fake news, così il vincitore di Tale e Quale Show 2017 ha deciso di mostrare sui social la cicatrice. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, ha poi rivelato che non si è trattato di un’ulcera, come era stato scritto inizialmente. “Sono ancora qua e vi ringrazio” ha detto ai suoi fan, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. “Sarà una cicatrice che mi farà riflettere molto in futuro”.

Marco Carta in ospedale: le sue parole

“Ho temuto di non risvegliarmi”, ha spiegato l’ex vincitore di Amici. “Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero solo rimboccarsi le maniche per poter ricominciare”. Carta ha spiegato che si è trattato in realtà di un’operazione allo stomaco anche se “al momento non mi va di entrare nei dettagli dell’intervento. Ci hanno già pensato i medici”.

Marco Carta, malattia e fake news spazzate via

Non nuovo alle provocazioni (ormai celebri quelle avvenute al Grand Hotel Chiambretti), il cantante ha mostrato su Instagram le ferite e adesso è pronto a ricominciare. Si è completamente ripreso e può godersi le vacanze prima di un nuovo impegno professionale. Prossimamente, infatti, sarà giudice nel talent di La5 iBand. Con lui in giuria ci saranno Sal Da Vinci e Silvia Salemi. Le selezioni per il programma si terranno dal 26 al 31 agosto nel teatro 1 di Cinecittà World. Sui social, intanto, sostiene la raccolta “Sempre e Solo Fuckleucemia”, i cui fondi sono destinati alla creazione del centro “Oltreop” che offrirà supporto psicosociale ai bambini e agli adolescenti affetti da leucemia linfoblastica acuta ed alle loro famiglie.