1 CONDIVISI Condividi Tweet

Marcuzzi e Santarelli visitano i bambini malati della struttura A casa di Edo, l’associazione per la ricerca, la cura e l’assistenza ai bimbi affetti da leucemia e tumori. L’associazione lavora in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ed è nata da un’idea di Adelfo Marcangeli, il papà del piccolo Edoardo, morto di leucemia nel 2015 a soli 12 anni. Le showgirl si sono intrattenute a cena e hanno giocato con la piccola Marta, paziente del reparto. Alessia ed Elena hanno voluto condividere con i genitori dei bambini la cena e conoscere più da vicino l’associazione.

Marcuzzi e Santarelli visitano i bambini malati

Alessia Marcuzzi aveva già visitato il figlio di Elena Santarelli, che sta combattendo da mesi contro un tumore. L’account Facebook di A casa di Edo ha poi postato le immagini di questa visita preziosa che ha portato momenti di gioia e allegria per i bimbi. Immediatamente sono arrivati commenti di odio, nei confronti soprattutto della conduttrice dell’Isola dei Famosi. La sua “colpa” sarebbe quella di fare buone azioni pubbliche dopo il chiacchierato “canna-gate” del reality. A rispondere a queste accuse, ci ha pensato direttamente Maura Marcangeli, la zia di Edo.

Elena Santarelli: figlio malato, polemiche social

“Edo ci ha insegnato ad amare – ha scritto Maura – a non giudicare, ad andare verso l’altro senza nulla chiedere in cambio, ad accettare con fede la sofferenza. Ha gettato un seme di amore che noi, con fatica, stiamo cercando di far germogliare. Perché vi dico questo? Perché sarebbe bello esser capaci di riflettere, comprendere, valutare e poi, se necessario, parlare quando non è più utile tacere di fronte a certe realtà”.

“Grazie Alessia”, ha concluso la zia. “Non ti conosco, ma voglio dirti una cosa: vola alto. Le bassezze lasciale a chi ha come unico sfogo o opportunità un social. So che ieri sera ai nostri bimbi tu ed Elena, nonostante la sua di sofferenza, avete regalato una serata speciale. Signori, questo si chiama ‘fare del bene’. Sapete quanto ci vuole per strappare un sorriso a quelle mamme? Vi auguro di non doverlo mai scoprire… Che belle quelle parole che non si dicono”.