Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni e festeggia con la semplicità che la contraddistingue da sempre: tra caponata e cannoli. L’attrice, regista e madrina di tante iniziative benefiche (è sempre in prima linea contro la violenza sulle donne: ha fondato l’associazione “Io non mi arrendo”, che si batte contro il femminicidio) taglia il traguardo del mezzo secolo in perfetta forma. Icona di bellezza mediterranea nel mondo, sembra ieri quando raggiungeva il terzo posto al concorso di Miss Italia nel 1987. Renzo Arbore nota la sua sensualità prorompente per Indietro tutta e a 26 anni Cucinotta diventa celebre per il ruolo ne Il postino al fianco di Massimo Troisi.

Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni

Oggi l’attrice ha una figlia di 17 anni, Giulia, cresciuta con il marito Giulio Violati, e una testa imprenditoriale che l’ha portata a diventare una delle prime produttrici italiane in Cina. “Ormai le donne di cinquant’anni sono come le trentenni di venti anni fa”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

“Per me il mezzo secolo è un obiettivo raggiunto, ho vissuto la prima parte della mia esistenza e ora è il momento di ricominciare con più consapevolezza ed esperienza, grazie a una vita già vissuta, fatta di sbagli e di cose belle. Noi cinquantenni abbiamo una storia e abbiamo capito che dobbiamo ripartire da noi stesse. Alla nostra età impariamo a volerci più bene”.

Maria Grazia Cucinotta oggi: 50 anni e non sentirli

“Si dovrebbe fare il lavaggio del cervello a quelle donne che si sentono finite dal punto di vista fisico e sessuale con l’arrivo della menopausa”, ha aggiunto. “È vero, ti può dare dei fastidi, ma molto è questione di testa. Fa tanto il tuo stato mentale nell’insorgere dei disagi, poi basta fare delle diete per aiutarsi e ricominciare dal nostro corpo. Certo se hai gli attacchi di ‘sudarella’ e mangi 800 chili di zuccheri peggiori la situazione. Affidarsi a una buona nutrizionista e mangiare cose che fanno stare bene aiuta”.

“Il sesso a cinquant’anni cambia più per una questione psicologica, soprattutto se dall’altra parte hai gli uomini coglioni che quando arrivi a una certa età stanno appresso alle trentenni. Personalmente non farei mai cambio con una di 20 anni oggi: sono una donna, non una ragazzina”. Quando ha postato le sue foto in bikini sulle spiagge della Sardegna, Maria Grazia ha mandato in tilt i follower. Adesso che ha passato i 50, ha deciso di festeggiare così, con la consueta ironia, su Instagram.