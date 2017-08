0 CONDIVISI Condividi Tweet

Maria Grazia Cucinotta in bikini sulle spiagge della Sardegna ha messo in mostra un fisico da urlo. Sembra che per l’attrice il tempo si sia fermato e il suo account Instagram ne è testimone. Passati i cinquant’anni, la star siciliana appare più in forma che mai.

Sui social impazzano sue scatti di vacanze e shooting fotografici dove la protagonista di Il postino mostra un corpo burroso e voluttuoso. In particolar modo, famosa è una delle sue ultime foto messe in rete dove si mostra fasciata in un bikini leopardato. Nulla da invidiare alle ventenni di oggi.

Sul suo account Instagram, Cucinotta è solita postare contro la violenza sulle donne e foto di vita quotidiana. La semplicità di questa donna è davvero disarmante. Ma quale sarà il segreto della sua bellezza? A quanto pare, l’attrice ne ha più di uno. In primis, tiene molto a curare la sua alimentazione e segue una dieta controllata, povera di grassi e ricca di proteine, frutta e verdura.

“Io da sempre uso tutti i giorni creme idratanti naturali”, ha raccontato a Mixer Planet. “Tuttavia credo che per mantenersi belle bisogna prima di tutto curarsi dentro. E poi mangiare bene, non fumare e preservare l’entusiasmo per la vita. Io ho un’alimentazione sana, variegata e con pochi grassi, non bevo superalcolici e ho smesso di fumare nel 2000, quando sono rimasta incinta”.

Maria Grazia Cucinotta in bikini a 50 anni: le foto

Dopo tanto lavoro sulle Dolomiti, dove ha girato nelle scorse settimane gli episodi della serie tv L’arca di legno con Mingo De Pasquale, Maria Grazia ha scelto di rilassarsi in Sardegna. Proprio dall’isola sono arrivati questi scatti bollenti per i suoi follower. Sdraiata in riva al mare, Cucinotta si diverte a disegnare cuori sulla sabbia, mettendo in mostra le sue curve perfette e mediterranee. Immagini che confermano il suo status di bellezza italiana senza tempo.

Mareeee #mare #summer #goodfeeling #mariagraziacucinotta Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta) in data: 16 Ago 2017 alle ore 02:03 PDT

Cominciamo la giornata con un cuore ❤ Let's start the day with a heart ❤ #summer #relax #lovemylife #heart #inthesun #picoftheday #mariagraziacucinotta Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta) in data: 19 Ago 2017 alle ore 23:58 PDT

Sole…… Sun….. #sole #sun #sea #summer #lifestyle #wild #mylife #mariagraziacucinotta Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta) in data: 20 Ago 2017 alle ore 03:31 PDT