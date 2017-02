0 CONDIVISI Condividi Tweet

Recentemente l’abbiamo vista in versione mamma meraviglia ospite di Carlo Conti al Festival di Sanremo, ma Marica Pellegrinelli senza trucco è altrettanto raggiante. L’ex modella e madre di due bambini e il marito Eros si sono concessi una vacanza al caldo alle Maldive e tra scatti sotto al sole e baci in riva al mare, gli scatti “au naturel” sono stati all’ordine del giorno sui loro social…

Marica nel corso di questo ultimo Festival, è stata tra le vallette d’eccezione all’Ariston ed ha lasciato il pubblico nel teatro e a casa completamente di sasso per la sua bellezza statuaria coronata da un incredibile sguardo magnetico. Prima in total black poi in un lungo argento scintillante, la bellissima modella ha sceso le scale tanto temute da Maria, scoprendosi ironica e spigliata anche davanti alle telecamere.

Marica Pellegrinelli senza trucco non perde l’allure naturale

Marica ha raccontato della sua prima volta a Sanremo, nel 2016 quando suo marito Eros, in qualità di superospite è salito sul palco nonostante la febbre alta: “Io mi sono emozionata tantissimo perché eravamo entrambi malati. Ora lo posso dire. Eros era molto malato e non l’ha fatto vedere a nessuno. Io non potevo venire e lui mi ha detto: ‘Amore, tu devi venire perché Sanremo è magico”. Insomma la sua bellezza, in versione ‘agghindata’ ha incantato tutti, ma Marica Pellegrinelli senza trucco com’è?

Tra gli scatti sotto il sole del suo soggiorno alle Maldive non poteva passarne in sordina uno in cui la bella mamma di Gabrio Tullio e Raffaela Maria appare completamente struccata, ma non per questo meno bella. Un autoscatto il versione acqua e sapone, probabilmente poco dopo essersi svegliata. Voi che ne pensate, meglio con trucco e parrucco o ‘au naturel’?