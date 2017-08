0 CONDIVISI Condividi Tweet

Martina Colombari su muscoli e rughe ha le idee chiare: meglio averli e rinunciare a qualche curva in più. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice e modella ha raccontato qual è il nuovo modello di bellezza femminile che si è imposto negli ultimi anni.

Nel suo caso, è stata decisiva la nascita del figlio Achille, 13 anni fa. Da quando è diventata mamma, ha capito che il suo corpo stava cambiando e che l’unica soluzione per invecchiare bene fosse tenersi in forma.

“Vedo sempre più donne che, come me, preferiscono un fisico un po’ mascolino”, ha spiegato. “È un’estetica che piace più a noi donne, mentre l’ideale maschile credo continui a propendere, otto su dieci, per Monica Bellucci: ha un fisico burroso, dà l’idea tattile di sentirla accogliente sotto la mani. Noi non siamo da abbraccio, non siamo donne che invitano. Certi corpi alteri sono come una corazza. Poi, ognuna ha la sua storia”.

Colombari, che ha recentemente annunciato l’intenzione di diventare mamma bis, ha ammesso di essere soltanto adesso in piena sintonia con il suo corpo. “Mi piaccio più oggi. Ho più esperienza, sono più matura, sono mamma, moglie, faccio volontariato. Poi, vedo la ruga, ma chi se ne importa. […] La corsa è diventata una droga. Esco ogni mattina alle 6.50, faccio dodici chilometri, amo correre da sola all’alba. Faccio sport sette giorni su sette. Tre volte corro, quattro ho un personal trainer. Una volta a settimana facciamo Yoga”.

Martina Colombari su muscoli e rughe: le sue parole

La sua motivazione è soprattutto una: volersi bene. “Sono narcisista, altrimenti non avrei scelto moda, cinema, tv: piacere mi dà soddisfazione”, ha ammesso. Martina vuole “invecchiare bene”, ha eliminato carne e formaggi dalla sua dieta e ha “scoperto” muscoli che non conosceva. Sulla sua pagina Instagram documenta tutta la sua attività. Le foto però non le ritocca: “Le sistemo cromaticamente, aggiusto la luce, occhiaie e rughe le tengo”.

Run , run !!!!!! #fitnesssunday #makeachoice #makeithappen #whatyourmissionstatement Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 23 Lug 2017 alle ore 02:12 PDT

Sempre e solo …forza di volontà 💪🏼🏃🏼‍♀️😉#muovitimuoviti #gym #water #fatica #soddisfazione #wellness Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 8 Lug 2017 alle ore 07:30 PDT

Buongiorno da Montreal 😘 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 7 Ago 2017 alle ore 05:27 PDT

It's a beautiful day !!!!! Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 8 Ago 2017 alle ore 15:01 PDT