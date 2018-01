179 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Aiello denuncia la discriminazione che ha subito da stampa e addetti ai lavori. Nel 2016 l’attore ha tolto un nodulo di tre centimetri alla tiroide. Una malattia che “mi ha insegnato a vivere più intensamente”, aveva dichiarato dopo aver reso pubblico il suo problema di salute.

Ma quest’ammissione, fatta per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, gli si è subito ritorta contro. Da allora, ha avuto serie difficoltà a lavorare.

Eppure Aiello ha una solida esperienza alle spalle. Nato a Vico Equense, classe 1969, ha esordito in teatro con Sei personaggi in cerca d’autore di Zeffirelli. Il suo Alberto Palladini, il più amato e controverso personaggio della soap Un posto al sole, tiene ormai da qualche anno i fan con il fiato sospeso nell’attesa dei suoi periodici rientri.

Maurizio ha anche preso parte a fiction di successo come Sospetti, Amanti e segreti, Era mio fratello e Il Maresciallo Rocca con Gigi Proietti. In teatro è stato tra i protagonisti delle commedie L’astice al veleno di Vincenzo Salemme e Un sogno di famiglia di Enrico Montesano. È spostato con l’avvocato Ilaria Carloni ed ha due bambini: Ludovica di 6 anni e Matteo di un anno.

Maurizio Aiello denuncia la discriminazione

Poi il periodo difficile seguito proprio alla malattia. “Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato”, ha raccontato a Il sabato italiano su Rai 1. “Il mio scopo era unicamente di far capire alle persone quanto fosse importante sensibilizzare e fare prevenzione. Però spesso nel nostro ambiente, paradossalmente, invece di essere solidali nei tuoi confronti, vieni discriminato. Quindi magari qualcuno prima di prenderti e farti firmare un contratto…”.

“Purtroppo queste sono le notizie che funzionano, piace molto alla stampa. Titoli sui giornali ‘Aiello dopo il tumore, dopo la chemioterapia, dopo la radioterapia’”, ha aggiunto. “Io non ho mai fatto niente, ho soltanto levato un nodulo benigno, avrei anche potuto tenerlo, solo che era vicino alle corde vocali e l’ho levato. Però era un nodulo semplice, ne ho parlato e hanno fatto i titoli grossi, sono passato per quello malato di tumore, che in realtà non sono”. L’attore ha confermato che ora sta bene e tornerà presto a Un posto al sole.