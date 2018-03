203 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo sul figlio di Elena Santarelli ha le idee chiare: la decisione della showgirl di condividere sui social la malattia del piccolo Giacomo è del tutto legittima. Le parole del conduttore arrivano dopo mesi di polemiche che hanno travolto l’attrice e suo marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. Se molti utenti hanno inviato messaggi d’incoraggiamento e supporto alla coppia, tanti altri hanno aspramente criticato la scelta di parlarne in modo così aperto su Instagram. Costanzo ha voluto intervenire sulla questione. In un articolo apparso su Nuovo Tv, settimanale dove tiene una rubrica sui fatti del momento, ha fatto sapere di non ritenere inopportuno il comportamento della modella di Latina.

Maurizio Costanzo sul figlio di Elena Santarelli

“Il caso di Elena Santarelli è diverso dagli altri”, ha scritto Costanzo. “Mi rendo conto che ci possano essere genitori che si immedesimano nel racconto della showgirl perché magari stanno passando o hanno passato un calvario come il suo. La storia del piccolo Giacomo è permeata da uno spirito di condivisione. E non la trovo inopportuna”. Proprio nelle scorse settimane, Elena Santarelli aveva detto che il figlio non ha la leucemia ma il tumore. Dopo l’annuncio arrivato alla vigilia di Natale, la soubrette ha tenuto segreta per settimane la natura della malattia del figlio.

Elena Santarelli: figlio e marito dalla sua parte contro gli haters

L’odio social non l’ha comunque risparmiata. Qualche giorno fa, in compagnia della sua amica Alessia Marcuzzi, ha fatto visita ai bambini malati della struttura A casa di Edo. Anche in quel caso, sono arrivati commenti aspri, sia nei confronti della conduttrice dell’Isola dei Famosi che di Elena. Un copione che si rinnova dopo le sterili polemiche che l’avevano colpita quando era apparsa in una puntata di Stasera tutto è possibile. Un’apparizione registrata mesi prima che rivelasse la malattia del figlio. Allora, Santarelli rispose su Instagram bollando gli haters così: “Non ero in diretta su Rai2, era una puntata registrata. Siete voi che dovreste vergognarvi”.