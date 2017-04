9 CONDIVISI Condividi Tweet

Melanie Griffith è pentita della chirurgia estetica. L’attrice, 59 anni, ha rilasciato un’intervista a Porter Magazine nella quale ha rivelato di non riconoscersi più allo specchio. Colpa proprio dei tanti interventi chirurgici che hanno stravolto le fattezze del suo volto. Ora vuole tornare indietro, dopo essersene resa conto quando la gente ha iniziato a dirglielo apertamente e a non riconoscerla quando veniva vista per strada.

“Mi faceva così male che ho cambiato medico e ha iniziato a togliermi tutta questa mer** che l’altro dottore mi aveva iniettato. Mi auguro di sembrare più normale in futuro”, ha dichiarato l’ex signora Banderas, madre di Alexander Bauer, 31 anni, Dakota Johnson, 27 anni (figlia di Don Johnson e star di Cinquanta sfumature) e Stella Banderas, 20 anni. “Ora sono timida con gli uomini, dopo Antonio non ho incontrato nessuno, non vado agli appuntamenti anche perché nessuno mi chiede di uscire”, ha aggiunto sconsolata.

“Se il matrimonio è finito non è colpa di nessuno”, ha aggiunto. “Il nostro rapporto era ‘bloccato’, non poteva andare avanti. Ora voglio godermi la vita e fare le cose che amo fare”. Ad esempio continuare a godersi i figli, come ha sempre fatto anche quando faceva dentro e fuori dai rehab per disintossicarsi: “Sono stata una mamma totalmente operativa, non una di quelle ubriache fradice sul pavimento o fuori di se. Non ho fatto alcune cose che probabilmente avrei dovuto fare, ma, per lo più, ci sono sempre stata per i miei figli. Ho avuto una sorta di vita da zingara privilegiata”. Ecco Melanie oggi nella foto di Porter Magazine.