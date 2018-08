0 CONDIVISI Condividi Tweet

Michael J. Fox è malato di Parkinson da quando aveva 30 anni. Oggi, arrivato ai 57, è ancora più ottimista che in passato e non si arrende. In una lunga intervista a Variety, la star di Casa Keaton e Ritorno al futuro ha smentito le fake news che circolano da giorni sul peggioramento del suo stato di salute. “Sono stato creato per superare ogni problema, sono fatto per sopravvivere”, ha dichiarato. Fox ricorda come fosse ieri quel martedì mattina nel novembre del 1990. Si trovava a Gainesville, in Florida, per i ciak di Doc Hollywood quando si ritrovò a riprendersi dai postumi di una sbronza in una stanza d’albergo. Pensò che i tic e lo stato confusionale fossero dovuti all’alcol, invece il medico che era sul set fu perentorio: “Michael, hai il morbo di Parkinson”.

Michael J Fox, Parkinson e un coraggio senza limiti

Da allora, la sua vita è cambiata. Aveva appena 29 anni quando scoprì la malattia. “Inizialmente la diagnosi mi ha spaventato e ne sono fuggito. Bevevo per dimenticare, per farla sparire”, ha raccontato a Variety. Soltanto in seguito ha iniziato a farsi domande, ad accettare la malattia, a non rassegnarsi mai. Fu nel 1998, durante la seconda stagione della sit-com Spin City, che rivelò pubblicamente di avere il Parkinson.

Senza mai perdersi d’animo, Fox si batte per la ricerca con la sua Michael J. Fox Foundation, che proprio in queste settimane ha finanziato uno studio dell’Università di Brescia che ha condotto ad una scoperta fondamentale: è la Sinapsina 3 la proteina che media il danno cerebrale alla base del Parkinson. La sua modulazione – sostiene Arianna Bellucci, associato di Farmacologia dell’ateneo bresciano – “potrebbe veramente rappresentare una strategia terapeutica innovativa per la cura di questo disordine neurodegenerativo”.

“Siamo sempre terrorizzati da ciò che non conosciamo”, ha spiegato Fox. “Le persone mi guardano per chiedermi come sto e si aspettano di vedere la paura nei miei occhi. In realtà vedono solo la loro stessa paura riflessa. Tutto ciò non mi fa arrabbiare: mi fa sentire ancora più responsabile”.

Michael J Fox oggi: la battaglia per la ricerca

Oggi la nuova battaglia dell’attore è sulla prevenzione: i progetti di ricerca che sta finanziando puntano a riconoscere la malattia prima che ne emergano i sintomi. “Quanto mi chiedono ‘Troverai una cura in tempo per te stesso?’, rispondo: ‘Onestamente non ci penso’. Voglio risolvere questo problema prima che le future generazioni si sveglino a 57 anni trovandosi in questa situazione”.

Nonostante tutto, Michael continua a recitare: è apparso nella recente serie tv Designated Survivor e il suo personaggio, Ethan West, è un avvocato tutt’altro che gradevole. “Mi piace mostrare che le persone con una malattia come il Parkinson possono trasformarsi anche in stronzi. Siamo persone a tutto tondo, è davvero importante che si discuta di questo aspetto”.

“Sono un uomo fortunato”, ha concluso l’attore. Le sue grandi passioni restano la musica (ha commosso mezzo mondo quando ha suonato con i Coldplay e alle convention della MJFF suona sempre Johnny B. Good), il golf, la scrittura. E soprattutto la sua famiglia, la moglie Pollen e i quattro figli. “Empatia, comprensione e lealtà sono doti davvero importanti”. Tuttavia chi ha il Parkinson “non può dipendere dalla generosità delle altre persone, ma solo riconoscendola può ottenerla. Perché avere un’attitudine superficiale? Se siamo ossessionati sempre dalla peggiore delle ipotesi, questa accadrà due volte. Dobbiamo cercare di essere ottimisti perché è questo l’atteggiamento che fa la differenza”.