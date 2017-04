1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sarà la maîtresse de cérémonie del 70esimo Festival di Cannes, nonché una delle protagoniste della nuova sensazionale stagione di Twin Peaks, la serie di David Lynch di ritorno in TV dopo più di un ventennio: ma com’è la nostra Monica Bellucci a 52 anni?

Monica Bellucci a 52 anni: “Da giovane una recensione negativa mi faceva stare malissimo, oggi è diverso”

Al di là del fascino immutato – basti pensare che solo a settembre 2016 è apparsa senza veli e prorompente come non mai sulla copertina di Paris Match – l’ex Bond girl ha deciso di fermarsi anche a riflettere sulla sua vita personale, privata.

Uno degli aspetti principali che confida a Vanity Fair è l’orgoglio per le figlie nate dal suo ex matrimonio con Vincent Cassel, Deva (13 anni) e Léonie (7 anni), che descrive così: “In salute, brave a scuola, cosmopolite, parlano cinque lingue. Hanno viaggiato molto con me, si adattano a dormire in un albergo o in una casa diversa, senza farsi destabilizzare dai cambiamenti. Spero di essere riuscita a dar loro quella sicurezza che viene da dentro, quel sentirsi amate che ti dà forza nella vita.”

Per quanto riguarda l’approccio al suo mestiere, in particolare ai media e alle critiche a cui gli attori sono continuamente sottoposti, ecco com’è Monica Bellucci a 52 anni: “Essere sempre nella luce può essere faticoso, ma se hai scelto di fare questo lavoro lo sei per forza. Con gli anni impari a relativizzare. Da giovane, una recensione cattiva mi faceva stare male, mi sentivo offesa personalmente. Oggi penso due cose: primo, chissenefrega, e due, magari hanno anche ragione.”

La verità sul divorzio da Cassel e la sua presenta relazione extra-matrimoniale

L’attrice di Dracula di Bram Stoker, Malèna, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions e de La passione di Cristo ha infine voluto chiarire una volta e per tutte l’insinuazione che vuole che sia stata lei a lasciare suo marito Vincent in seguito alla scoperta di una relazione che lui aveva con una ragazza in Brasile, con la quale addirittura pareva convivesse prima ancora del divorzio: “Non ho problemi a rispondere. Il passato è passato. Il divorzio è avvenuto quattro anni fa. Per me è una vicenda chiusa, adesso voglio vivere il presente ed essere felice.“