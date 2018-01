59 CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Rinaldi sbarca all’Isola dei Famosi per la tredicesima edizione del reality. L’attrice ha raccontato per la prima volta come si è preparata per il programma, al via il 22 gennaio in prima serata su Canale 5.

Il suo percorso è stato una vera e propria rinascita fisica e spirituale. Da “faccione” simpatico e divertente scoperto da Christian De Sica nel 1991, si è trasformata in naufraga che sfida soprattutto se stessa.

Rinaldi, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018 confermati con Bianca Atzei e Alessia Mancini, ha riscoperto anche un lato sensuale del suo corpo, frutto di una ritrovata consapevolezza. Quello di Nadia sembra quasi un training autogeno in grado di aiutarla a conoscersi. “Ho concluso il percorso iniziato nel 2001 con un bypass intestinale che mi ha fatto perdere 73 chili”, ha spiegato al settimanale Diva e Donna.

“Negli ultimi anni ho fatto due interventi per ridurre la pelle in eccesso, tipica di un forte dimagrimento, e per ridurre le dimensioni del seno”, ha aggiunto. Un percorso che ha spesso raccontato da Barbara D’Urso, quando è stata ospite di Domenica Live. Addio all’abbondanza che l’aveva imposta sul grande schermo ai tempi di Vacanze di Natale ’91 (memorabile la sua Fernanda Lambertoni), Anni 90 e S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa.

Nadia Rinaldi sbarca all’Isola dei Famosi

“L’avventura sull’Isola è un’altra sfida, non solo fisica ma mentale. Sarà una bellissima esperienza”, ha specificato. Sul suo profilo Instagram, non a caso, non mancano foto in seducenti lingerie e prove costumi. Oggi che Nadia ha “chiuso con gli uomini”, fa “solo quello che mi fa star bene”.

Ora, però, è arrivato il momento di una nuova sfida: che l’attrice riesca a ottenere il riscatto che si aspetta è ancora un mistero. Chissà cosa succederà con gli altri concorrenti sulla spiaggia honduregna. Il suo entusiasmo per quest’avventura è davvero contagioso.