Nadia Toffa come sta e quando tornerà in tv? È questo che tanti fan si stanno domandando nelle ultime ore. La scorsa settimana, la conduttrice aveva annunciato la sua assenza ad Amici, rimandando tutto al sabato successivo, il 12 maggio. “Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio”, aveva anticipato. Peccato che le condizioni di salute della “Iena” non siano migliorate e infatti non prenderà parte al programma di Maria De Filippi nemmeno per questa volta. Così come alla puntata di Le Iene del 13 maggio.

Nadia Toffa come sta: posticipa il rientro a Le Iene

Le cure a cui si sta sottoponendo per il cancro, diagnosticatole più di un mese fa, la starebbero sfiancando tanto da escludere ogni tipo di lavoro. Come scritto da Leggo, Nadia sarebbe arrivata addirittura a prendere una pausa dal piccolo schermo per concentrarsi al meglio sulla propria salute. Insomma, la giornalista, debilitata dalle terapie contro il tumore, è stata costretta ad un autentico “pit-stop” (come lo chiama lei) da parte dei medici che la stanno seguendo. “Farò di tutto per tornare in pista il prima possibile, insomma, aspettatemi che ci vediamo prestissimo”, ha scritto sui suoi canali social.

Nadia Toffa: tumore (e fake news) da combattere

Dopo queste parole, però, sono iniziate a circolare fake news con tanto di virgolettato in cui Toffa avrebbe annunciato il suo ritiro dalle scene. Su diversi siti, infatti, sono apparsi titoli come “Non condurrò più”, oppure “Non torno più a Le Iene”. Tutto falso. Nadia non ha mai detto frasi del genere. Nonostante il suo silenzio sia preoccupante, il pubblico continua a mandarle messaggi di sostegno, vicinanza e incoraggiamento, così come a condannare le strumentalizzazioni di certa stampa inattendibile. La sua ultima apparizione ad Italia 1 era stata con vari servizi, tra cui la toccante intervista a Terence Hill. Ecco l’ultimo post della conduttrice del 3 maggio scorso, affidato al suo profilo Instagram.