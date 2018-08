133 CONDIVISI Condividi Tweet

Le condizioni di Nadia Toffa rassicurano tutti i fan: a settembre 2018 la conduttrice di Le Iene tornerà alla guida del programma. Dopo averlo anticipato sul web, oggi lo ripete in un commento di un fan a una sua foto pubblicata sui social. La giornalista della trasmissione di Italia 1 che aveva abbandonato il piccolo schermo otto mesi fa per operarsi di tumore, non lascia spazio a dubbi. “Ci sarai a settembre a Le Iene?”, le chiede una sua follower. “Certo, più forte che mai!” è la risposta della conduttrice.

Nadia Toffa condizioni ottimali: “A settembre torno in tv”

La foto postata da Toffa su Instagram la vede intenta a destreggiarsi in cucina mentre fa una frittata. “Ho rischiato il patatrac nel ribaltone…”, ammette Nadia. “Frittata sempre pericolosissima… Frittata con menta fresca, piatti estivi: mica male l’esperimento. Buon appetito a tutti”. Lanciando l’hashtag #MasterNadia con evidente citazione da Masterchef. Insomma, questo scatto e la successiva conferma cancella tutti gli ultimi dubbi sul suo ritorno a Le Iene dopo che aveva dovuto abbandonare la scorsa stagione per combattere con estrema forza la malattia.

Nadia Toffa come sta: “Più forte che mai”

Nadia Toffa non ha mai nascosto il tumore che l’ha colpita. “Ho avuto un cancro”, aveva detto l’11 febbraio scorso, dopo il malore che l’aveva travolta il 2 dicembre 2017. “Sto meglio, mi curo e torno”, aveva ammesso prima di riapparire in televisione: “Ho avuto un cancro, in questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata”, le sue parole al rientro a Le Iene. In tutti questi mesi i commenti entusiasti degli spettatori e i complimenti per la forza con cui sta combattendo non sono mai mancati.