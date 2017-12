7 CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Toffa è tornata a casa: la conduttrice delle Iene ha lasciato l’ospedale dopo la convalescenza che l’ha tenuta lontana per due settimane dalla tv. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata del programma di Italia 1.

“Vi diamo una bella notizia: Nadia è tornata a casa, ci sta guardando ed è in via di guarigione”, ha detto Ilary Blasi. “Ringraziamo tutti i medici che l’hanno assistita”. Per poi lanciare un appello: “Nadia, torna presto!”.

Toffa è stata colpita da un malore lo scorso 2 dicembre nella sua camera d’albergo a Trieste, dove si trovava per un servizio. Trasportata d’urgenza al San Raffaele di Milano, è stata sottoposta alle cure del caso. Massimo riserbo sulle cause dell’incidente: “Le regole sulla privacy vietano di dare informazioni ai non parenti”, ha spiegato Nicola Savino nel corso delle Iene. La stessa Nadia qualche giorno fa, ripresasi dalla terapia intensiva, aveva postato una foto sui social per tranquillizzare amici e fan.

“Torno presto. Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino, ho preso una bella botta, ma tengo duro”, aveva scritto. Tuttavia, non avendo pubblicamente chiarito l’origine del male che l’ha colpita, sul web impazzano le speculazioni. Molti siti riportano che il malore sarebbe dovuto all’assunzione di sostanze tossiche alteranti. “Maldicenze” che nessuno dalla redazione del programma di Davide Parenti si è affrettato a smentire.

Nadia Toffa è tornata a casa: ecco come sta

D’altronde la notizia del malore ha avuto un’eco incredibile. “Nadia Toffa” è stata una delle più parole più ricercate nel 2017 su Google in Italia. Tanto da primeggiare e superare altri eventi di grande impatto come la tragedia dell’hotel Rigopiano e la morte di Paolo Villaggio.

Dopo la convalescenza, l’inviata d’assalto delle Iene tornerà a lavoro, sia in studio che sul campo con le inchieste, come piace a lei. Non si conoscono ancora i tempi precisi di recupero: secondo molti bisognerà attendere il 2018 per rivederla accanto a Savino e Giulio Golia.